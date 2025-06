Gran finale per il Dojo Fudoshin del maestro Regina: allenamenti, esami e festa in piazza

Si chiude in grande stile la stagione sportiva del Dojo Fudoshin del maestro Regina, con una giornata ricca di appuntamenti in programma per sabato 21 giugno. Come da tradizione, l’evento si concluderà con la consueta festa di fine anno in piazza Ughetto, a Riva Ligure.

La giornata inizierà con un allenamento tecnico d’eccezione guidato dal maestro Cresio di Genova, VII dan e responsabile giovanile nazionale Kata FESIK. Nel pomeriggio si svolgeranno gli attesi esami di passaggio di grado, momento cruciale per gli atleti del dojo.

Gran finale in serata con la festa aperta al pubblico, durante la quale saranno celebrati i numerosi successi sportivi ottenuti nel corso dell’anno, tra cui diversi titoli regionali e nazionali. A chiudere l’evento, la cerimonia ufficiale di consegna delle cinture, simbolo del percorso e dell’impegno degli allievi.