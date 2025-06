Calcio, Prima Categoria. Altre due conferme per l’Ospedaletti: restano in orange Kevin Grifo e Francesco Zito

Altre due conferme per un Ospedaletti, al lavoro per costruire la rosa 25/26. La società ha trovato l’accordo con il centrocampista Kevin Grifo e l’attaccante Francesco Zito che, quindi, vestiranno la casacca orange anche nella prossima stagione.

Grifo, classe ’92, nell’ultima annata ha collezionato 25 presenze mettendo a segno un gol; Zito (’95) è stato una colonna della squadra di mister Fabio Luccisano con le sue 16 reti in 20 presenze.