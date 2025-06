All'Ercole Farnese 2025, premio alla carriera per Dennis Giusto. La figlia Letizia vola ai Mondiali juniores

Domenica 15 giugno 2025, al Pala Asti del Parco Ruffini di Torino, si è svolta la XXI edizione del campionato di fitness e bodybuilding 'Ercole Farnese', ispirato alla celebre statua del muscoloso eroe mitologico.



Gli anni che passano non devono evocare nostalgia o perdita, ma aggiungere valore a chi ha saputo costruire con passione. A testimoniarlo, la partecipazione da Sanremo di Dennis Giusto e di sua figlia Letizia Giusto.



Dennis, storico atleta e promoter di competizioni, oggi coach serio e appassionato, ha ricevuto un prestigioso premio alla carriera dagli organizzatori dell’Ercole Farnese. Il riconoscimento va ben oltre i risultati sportivi: premia la profondità con cui, da oltre quarant’anni, ha toccato il cuore degli atleti — siano essi stati avversari, allievi o semplici appassionati — e di tutta la comunità sanremese. In zona, Dennis ha fondato la maggior parte delle palestre di bodybuilding, operando oggi tra De-Luxe Fitness di Bordighera e Dplanet a Sanremo.



La figlia Letizia, 17 anni, ha calcato il palco come atleta della categoria Bikini Fitness, moderna e affascinante divisione della Cultura Fisica. I risultati non si sono fatti attendere: podi e qualificazioni le hanno garantito l’invito ufficiale ai Mondiali juniores questo autunno, direttamente dal presidente di Fit Italy, Benedetto Mondello.

seconda posizione nella categoria bikini fino -158cm.

terza posizione categoria bikini juniores.

quinta posizione categoria bikini open -158cm.



Letizia rappresenta un ideale passaggio di testimone: ciò che il padre ha costruito con impegno diventa ora ponte per il futuro. La sua presenza sui social — in particolare sul profilo Instagram @letiziagiusto — racconta la vita di una giovane atleta in modo autentico, fresco e motivante. I suoi video, tra allenamenti, sogni e sorrisi, ispirano non solo i coetanei, ma anche adulti e anziani che ritrovano in lei lo spirito genuino della nostra Liguria sportiva e determinata.