Taggia, sabato 21 giugno torna “La Notte Romantica”: il programma

Sabato 21 giugno Taggia festeggia l’amore con “La Notte Romantica” dei Borghi Più Belli d’Italia. L’evento giunto alla sua terza edizione si terrà in piazza Cavour a partire dalle 21.30 con la band The CU3E.

Il trio acustico porterà gli spettatori in un vero e proprio viaggio musicale raffinato e all’insegna dell’eleganza, tra melodie jazz, le sonorità del pop e del soul internazionale.

A impreziosire ulteriormente la serata sarà il duo di acrobate The Flying Twins, composto dalle due sorelle gemelle Giada e Jasmine. Con il loro spettacolo di danza aerea incanteranno il pubblico. Nel 2024 sono state protagoniste del programma “Dalla Strada al Palco”, condotto da Nek su Rai 2.

“Anche quest’anno – dichiara la consigliere comunale con delega alla Cultura Chiara Cerri – saranno presenti le infioratrici della Pro Loco di Taggia che regaleranno mazzi di fiori alle coppie di innamorati. Il nostro suggestivo borgo, tra i più belli in Italia, è la location ideale per una manifestazione così suggestiva: un’occasione unica per celebrare l’amore e gli innamorati. Un grazie agli artisti che parteciperanno e a Eventi & Momenti, di Matteo Calabrese, organizzatore della serata. Vi aspettiamo numerosi per condividere insieme questa magica serata”.