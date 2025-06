Sport, vacanze e giovani: al via la settima edizione degli Educamp Sanremo e Taggia&ValleArgentina

E' partita lunedì scorso la 7a edizione degli Educamp Sanremo e Taggia&ValleArgentina. Il progetto di un centro estivo multisport si propone di sperimentare diverse attività motorie pre-sportive e sportive con metodologie e strategie di formazione innovative, adeguate alle diverse fasce di età.Anche questa edizione vede come associazione capofila la Polisportiva dei Fiori 2.3 che si avvale della collaborazione diretta del Basket Olimpia Taggia, la Nuova Lega Pallavolo e la Ginnastica Riviera dei Fiori. Sono coinvolte varie associazioni del territorio che proporranno le loro discipline sportive e molte novità in ambito ludico-educativo.

Per soddisfare le esigenze delle famiglie alla ricerca di centri estivi di ‘qualità’e totalmente inclusivi, il nostro Educamp Coni 2025, si svilupperà con una proposta settimanale dal lunedi al venerdi dalle 8,30 alle 17 (con eventuali adattamenti in base alle esigenze).L’Educamp Sanremo sarà attivo da lunedi 16 giugno a venerdi 1 agosto. La sede logistica di base sarà presso il cortile esterno della Scuola Media Pascoli e i confinanti freschi Giardini di Villa Nobel con attività programmate in piscina, presso il Polo Sportivo del Mercato dei Fiori e le spiagge balneabili di Bussana.La fascia di età coinvolta è quella dai 5 ai 12 anni. L’Educamp Taggia&ValleArgentina , è previsto dal 30 giugno al 14 agosto , la fascia di età coinvolta è dai 3 ai 12 anni, base presso L’Asilo Regina Margherita di Taggia, con l’utilizzo del Palazzetto Ruffini a Taggia, le spiagge del lungomare di Arma, e altre strutture sportive del territorio in collaborazione con le società che aderiscono al progetto.

Come negli anni precedenti, i partecipanti verranno divisi in gruppi assegnati ognuno ad un educatore qualificato per tutta la durata del giorno, in abbinamento a tecnici preparati delle ASD coinvolte nel proporre le numerose attività che varieranno all’interno delle settimane. Tra le novità il ‘potenziamento’delle attività in spiaggia ed i laboratori creativi-educativi proposti da personale specializzato. I pasti verranno preparati e serviti dallo Chef Luca Muratore che proporrà un menu adeguato ai giovani partecipanti a cui verrà fornito un kit con magliette, pantaloncini e cappellino. Il coordinamento dello staff tecnico è affidato al Prof. Samuele Perotti, la parte gestionale- amministrativa è seguita dall’ Ing. Alice Frascarelli, il centro estivo segue le linee guida concordate col Coni Regionale, riconosciuto dalla Regione Liguria, si avvale della collaborazione dello CSEN Provinciale e dell’Immobiliare SAra ed è stato reso possibile grazie al patrocinio e alla collaborazione con le Amministrazioni dei Comuni di Taggia e Sanremo.