Il Gin Accende l'Estate di Diano Castello: Torna "Gin nel Borgo Festival" con Be!GIN Protagonista!

Torna l'evento più atteso dell'estate, un appuntamento imperdibile per gli amanti del buon bere e della convivialità: sabato 21 giugno, il suggestivo borgo di Diano Castello si animerà con la terza edizione del "Gin nel Borgo Festival". Preparatevi a vivere una serata magica sotto le stelle, tra degustazioni di gin artigianali, cocktail d'autore, delizie culinarie liguri itineranti e l'energia vibrante della musica dal vivo.

Tra gli otto produttori di gin d'eccellenza che animeranno le vie del paese con i loro stand, spiccherà Be!GIN, reduce dal successo del Gin & Tonic Festival 2025 di Villa Durazzo Bombrini a Genova. Be!GIN porterà a Diano Castello la sua filosofia "less is more", proponendo un Distilled Gin di sorprendente purezza e raffinatezza.

Cosa vi aspetta nel cuore del borgo di Diano Castello?

Scoprire gin artigianali liguri: un viaggio sensoriale tra le eccellenze del territorio.

Assaggiare cocktail creativi: barman professionisti proporranno le loro innovative interpretazioni dei distillati.

Gustare una cena itinerante: le vie del paese si trasformeranno in un percorso gastronomico con abbinamenti perfetti.

Godervi l'intrattenimento musicale live: in più punti del centro storico, le note accompagneranno la vostra serata.

Be!GIN: L'Essenza della Semplicità, la Purezza dell'Eccellenza

Be!GIN si distingue per la sua ricerca dell'essenziale, che si traduce in un prodotto di altissima qualità. Questo Distilled Gin è realizzato con alcol italiano di cereali dalla triplice distillazione, garantendo la massima purezza. Con una gradazione alcolica di 40°, l'acqua utilizzata per la diluizione è microfiltrata ad osmosi inversa, assicurando un risultato finale impeccabile.

La sua base è distillata con ginepro umbro toscano, ma il vero tocco speciale è dato dalla begonia fresca. Raccolta e subito infusa nell'alcol, la begonia mantiene intatto il suo aroma floreale, conferendo a Be!GIN un carattere unico e indimenticabile. Un gin che esalta due elementi chiave: la forza balsamica e decisa del ginepro e le note floreali e il colore vibrante della begonia.

Non perdete l'occasione di scoprire Be!GIN al "Gin nel Borgo Festival" il 21 giugno a Diano Castello. Un'esperienza essenziale ma indimenticabile vi aspetta.

Pronti a brindare all'estate nel cuore di Diano Castello?