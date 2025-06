A Pian di Poma sfida dal sapore internazionale per l’Under 16 femminile del Sanremo Rugby

Impegno casalingo per l’Under 16 femminile del Sanremo Rugby, che sul campo di Pian di Poma ha ospitato un torneo con il Cus Milano e una rappresentanza di formazioni del PACA, tra cui Nizza, Grasse e Antibes. Insieme alle biancazzurre hanno giocato anche alcune ragazze delle Vespe di Cogoleto, delle Reds e di Imperia.

“Mi sono piaciute. Siamo a fine stagione ed è comprensibile un po’ di stanchezza, ma si sono impegnate tutte nei vari ruoli e contro una squadra che non avevamo mai affrontato prima - commenta il tecnico Franco Parini - siamo contenti: è l’ultima partita per quest’anno e da qui ripartiamo in vista della prossima stagione”.