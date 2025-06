Taggia, habemus orario: il consiglio comunale straordinario sarà il 23 giugno alle 12

Alla fine “è passata ‘a nuttata”: la seduta straordinaria del consiglio comunale di Taggia si terrà lunedì 23 giugno alle ore 12. L’assise è stata convocata su richiesta dei gruppi di minoranza “Progettiamo il Futuro” e “Progetto Comune”, con al centro del dibattito i lavori in corso sul ponte del torrente Argentina e le ricadute sul territorio, in particolare sul tracciato della pista ciclabile.

L’ordine del giorno prevede sei punti. Oltre alla presa d’atto dei verbali della seduta precedente e alle comunicazioni del sindaco, saranno discusse due interrogazioni della minoranza: una relativa alla presenza (o assenza) di un’ordinanza specifica che vieti il transito sulla pista ciclabile, e l’altra sulla possibile istituzione di stalli di sosta riservati ai residenti nel territorio comunale.

Infine, sarà messa ai voti una mozione sulla pista ciclabile, con la quale “Progettiamo il Futuro” chiede al sindaco e alla giunta di attivarsi per lo sgombero dell’area interessata dai lavori e per il ripristino del pubblico transito lungo il tracciato.

Sulla scelta dell’orario non sono mancate le polemiche. Il consigliere Gabriele Cascino, capogruppo di “Progettiamo il Futuro”, ha espresso forte disappunto per la decisione di tenere la seduta alle 12, parlando di un’occasione mancata per favorire la partecipazione pubblica: “Da parte nostra c’è stata una totale indisponibilità a fissare il consiglio comunale alle 12 o alle 14. È un orario deciso dal sindaco e non dal presidente del consiglio. Quando la minoranza chiede una seduta straordinaria, crediamo sia doveroso garantire ai cittadini la possibilità di partecipare e ascoltare. È importante che la cittadinanza sia messa nelle condizioni di comprendere come si è arrivati a questa situazione e perché non si è intervenuti per tempo su una decisione che era già nota da mesi”.