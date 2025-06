Sanremo: crollo del cancello dell'area cani, Gianni Calvi "Il lavoro è stato fatto a regola d'arte?"

Il nostro lettore Gianni Calvi interviene in merito all'incidente occorso nell'area cani appena inaugurata a San Martino:

“Visti i soldi spesi per il restauro della zona, atteso che si piazzano telecamere ovunque (in realtà nulla sostituisce la presenza di agenti in strada) costava troppo collocarne un paio anche in quel sito? E’ stato eseguito il sopralluogo di controllo per accertare l'esecuzione secondo regola dell'arte? Se il cancello avesse colpito un bimbo come mio nipotino lo avrebbe menomato se non ucciso. Dalle foto pubblicate il cancello sembrerebbe un manufatto prefabbricato e le cerniere deboli. Mi domando, possibile che sovente vengano eseguite opere un tanto al chilo? La pioggia distacca placche di asfalto posato di fresco senza scarificare: la ditta intervenuta le deposita dapprima in un terreno privato e quindi in seguito alle proteste della proprietaria le abbandona in uno spiazzo in loc. Pian della Castagna. Da circa un anno i detriti di una frana e l'asfalto frammisto giacciono in abbandono sempre nei pressi della Strada Senatore Marsaglia”.