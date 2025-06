Torna il calcio integrato: a Savona la seconda tappa con più di 100 ragazzi di ogni abilità

Domenica 22 giugno a Savona, presso il campo Levratto di Zinola, si svolgerà la seconda tappa per il progetto “Calcio Integrato – Liguria 2025”. Promosso da Bic Genova e SportAbility, sotto l’egida della FIGC SGS Liguria e con il supporto di Orientamenti e Regione Liguria, l’evento permetterà a oltre 100 ragazzi di tutte le abilità di scendere in campo nel segno dell’inclusione.



“Dopo l’entusiasmante partenza di Genova, lo scorso 25 maggio, il progetto di calcio integrato prosegue con la tappa di Savona, confermando l’impegno concreto della Liguria per uno sport davvero aperto a tutti – spiega l’assessore allo Sport di Regione Liguria Simona Ferro. – Ogni appuntamento è un tassello importante di un percorso che attraversa l’intero territorio regionale, coinvolgendo giovani atleti e atlete in un’esperienza che va oltre la competizione: in questi eventi si costruiscono relazioni, si valorizzano le differenze e si cresce insieme. La risposta delle comunità locali è straordinaria, e dimostra quanto bisogno ci sia di iniziative come questa. Nell’anno in cui la Liguria è Regione Europea dello Sport continuiamo a promuovere i valori di inclusione, rispetto e partecipazione attiva che fanno dello sport uno strumento potente di coesione sociale.”



Il calcio integrato approda a Savona anche grazie alla collaborazione di Gianfranco Pusceddu, referente della Figc DCPS in Liguria, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Savona. Dopo l’estate arriveranno poi le tappe di Imperia e La Spezia. Un tour per il “calcio di tutte le abilità”, progetto che vuole creare importanti momenti di inclusione grazie alla partecipazione di ragazzi di tutte le abilità che potranno condividere gioco ed esperienze con il coinvolgimento delle scuole e la partnership di Orientamenti, il progetto promosso dalla Regione Liguria e rivolto a studenti, giovani, docenti e famiglie.



In partnership con Orientamenti sarà anche organizzato a settembre un forum per approfondire i temi dello sport e dell’inclusione. “Il calcio integrato è un'opportunità unica per far vivere ai giovani atleti un'esperienza che va oltre la semplice competizione, favorendo l'integrazione e la collaborazione tra ragazzi di diverse realtà”, spiega Giulio Attardi, coordinatore del progetto. “Questi quattro eventi non sono solo un’occasione di visibilità per le società sportive del territorio, ma anche un’opportunità per comprendere l'importanza del messaggio di inclusività che promuoviamo attraverso il calcio integrato. Aspettiamo a Savona tanti nuovi amici che vogliano scoprire la magia dello sport. Sarà una bella festa”.



Il Centro Sportivo Levratto di Zinola (Savona) sarà allestito con quattro campi di calcio a 5 che ospiteranno a partire dalle ore 16 le varie sfide. Ogni campo ospiterà un triangolare. Protagonisti saranno i giovani calciatori delle società savonesi, tra cui Veloce, Albissola, Legino, Vado, Pietra Ligure, Varazze e Cogoleto. Si integreranno con Bic Genova, Insuperabili, Genoa for Special, Sampdoria for Special e Legino for Special. Intorno alle 18:15 la premiazione finale chiuderà la festa e vedrà la consegna di una medaglia a tutti i partecipanti.



L’invito a partecipare è esteso a ragazze e ragazzi con disabilità della provincia di Savona, che potranno iscriversi scrivendo a calciointegratoliguria@gmail.com