Pallamano, stagione ricca di soddisfazioni per l'under 13 dell'Abc Bordighera (Foto)

Stagione ricca di soddisfazioni per l'under 13 dell'Abc Bordighera.

"La nostra squadra U13 ha concluso una stagione piena di soddisfazioni, iniziata a settembre con grandi dubbi ma grazie alla passione e alla determinazione dei ragazzi, abbiamo partecipato al campionato francese U13" - dice l'Abc Bordighera - "La prima fase è stata un successo, con quattro vittorie su quattro partite. Dopo la pausa natalizia, abbiamo ripreso a giocare con il torneo Chapelain, dove abbiamo nuovamente trionfato".

"Nella seconda fase del campionato U13 preexellence, i nostri ragazzi hanno dimostrato le loro qualità vincendo tutte le partite e conquistando il primo posto. Siamo grati alla FFHandball per averci ospitato e permesso di giocare" - sottolinea l'Abc Bordighera - "Un'ulteriore soddisfazione per la società e i tecnici è la convocazione di Giacomo Spolverini nella selezione del comitato Alpi Marittime, con il debutto in partita avvenuto il 30 maggio. Complimenti a tutti gli atleti, tecnici sponsor e genitori che ci hanno sostenuto e incoraggiato per tutta la stagione".