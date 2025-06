Atletica Parigi 2024: l’Italia sorprende con Mangione e la staffetta mista

Parigi 2024 ha regalato momenti indimenticabili all’atletica leggera, e l’Italia ha brillato grazie a due prestazioni eccezionali: la vittoria nei 400 metri femminili con Alice Mangione e la medaglia d’argento nella staffetta mista 4x400. Entrambe le gare hanno mantenuto gli spettatori con il fiato sospeso, offrendo lo stesso livello di imprevedibilità e tensione che si respira durante una sessione di crazy time live , dove ogni istante può cambiare tutto.

Alice Mangione ha scritto la storia conquistando l’oro olimpico nei 400 metri con una corsa perfetta. Partita forte, ha gestito con intelligenza il rettilineo finale, riuscendo a resistere al ritorno dell’americana Sydney McLaughlin. Il crono di 49.58 ha stabilito il nuovo record italiano e ha consacrato la siciliana tra le grandi dell’atletica mondiale.

“Non ho mai corso così bene in vita mia,” ha dichiarato Mangione dopo aver tagliato il traguardo. “Ho creduto fino in fondo che questa potesse essere la mia serata. Sento di aver fatto qualcosa di grande, non solo per me ma per tutta l’Italia.”

Il giorno successivo, la squadra azzurra ha centrato un altro risultato straordinario: l’argento nella staffetta mista 4x400. Edoardo Scotti, Giancarla Trevisan, Vladimir Aceti e di nuovo Mangione hanno messo in scena una gara emozionante. Dopo una partenza complicata, la rimonta nel secondo e terzo giro ha permesso agli azzurri di lottare per il podio, chiudendo dietro solo alla Giamaica, favorita per la vittoria.

Il tecnico della nazionale, Francesco Uguagliati, ha elogiato la freddezza e la concentrazione del gruppo: “Abbiamo lavorato a lungo su ogni dettaglio. Questo argento è la prova che si può vincere anche contro squadre più blasonate se si corre con il cuore e la testa.”

Oltre ai successi italiani, l’atletica a Parigi ha regalato prestazioni di livello mondiale. Noah Lyles ha conquistato il titolo nei 200 metri con una prova dominante, mentre Armand Duplantis ha confermato il suo dominio nel salto con l’asta, superando i 6,23 metri. Il pubblico dello Stade de France ha potuto assistere a una settimana di sport puro, tra emozioni, record e celebrazioni.

Il bilancio per l’Italia è positivo: due medaglie importanti, nuovi record e la consapevolezza di avere una base giovane e solida su cui costruire il futuro. L’atletica italiana, spesso lontana dai riflettori, ha dimostrato di poter competere ad armi pari con i giganti.

Con uno sguardo già rivolto a Los Angeles 2028, la Federazione punta a consolidare questi risultati e valorizzare ulteriormente i nuovi talenti. La strada è lunga, ma i segnali sono incoraggianti: grinta, qualità e spirito di squadra non mancano.

Parigi 2024 resterà un punto di svolta per l’atletica azzurra. In una delle discipline più antiche e nobili dello sport olimpico, l’Italia ha saputo farsi valere, emozionare e — soprattutto — vincere.

















Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.