Sanremo: corso Trento Trieste trasformato in 'montagne russe', un lettore "Tanti rischi e... i vicini giardinetti?"

Un nostro lettore, Stefano, ci ha scritto per segnalare la situazione in cui versa corso Trento e Trieste a Sanremo, dopo la sostituzione dell’importante tubazione sotterranea, da parte di Rivieracqua:

“Percorrerla in moto o in auto è un percorso da montagne russe, con evidenti rischi per la sicurezza di chi vi transita ogni giorno. I lavori di Rivieracqua sono conclusi da settimane, ma della asfaltatura nemmeno l’ombra. Asfaltatura che secondo norma di legge dove essere eseguita dalla stessa società. Cosa stiamo aspettando? A peggiorare il quadro, restano transenne e cartelli abbandonati ai bordi della strada, a testimonianza di un degrado urbano che non sembra interessare a nessuno. E che dire dei giardinetti pubblici? I lavori dovevano essere ultimati mesi fa, ma anche lì tutto fermo. Come purtroppo accade spesso a Sanremo, molti cantieri partono e poi si arenano, senza che ci sia una figura che vigili davvero sulla loro conclusione nei tempi previsti”.