Pista ciclabile di Taggia chiusa senza ordinanza? 'Progettiamo il Futuro' chiede chiarezza

“È stata ordinata la chiusura del tratto della pista ciclabile?”. A chiederselo e il Gruppo ‘Progettiamo il futuro’ di Taggia.



“Non abbiamo trovato, negli atti del Comune – continua il comunicato -, nessuna ordinanza di chiusura del tratto della ciclabile. Anche visivamente, in loco e nei punti di interruzione del tragitto, non è apposta nessuna ordinanza o atto pubblico in tal senso. Pertanto abbiamo depositato interrogazione (in basso) per conoscere se il Comune ha emanato un provvedimento o in difetto, quale autorità ha disposto il divieto di transito. Nel caso in cui sia accertata la mancanza di tale atto giuridico, chiederemo al Comune l'immediato ripristino del passaggio e la riapertura della pista ciclabile”.