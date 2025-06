Titoli di Stato con durata di 100 anni: un investimento per i propri discendenti

Se siete appassionati di finanza e di investimenti probabilmente conoscerete già i titoli di Stato. Si tratta di bond, ossia obbligazioni, che sono emessi dai governi per finanziarsi e avere capitale da usare per la spesa pubblica. Scegliere dei Paesi con un'economia stabile è l’ideale per chi vuole fare investimenti a basso rischio, impegnando il proprio capitale in un portafoglio composto da diversi titoli di Stato. Possono avere durata molto variabile, si va dai titoli più brevi, come alcuni BTP italiani che durano 3 anni, fino ai titoli con durata pluridecennale. Eppure di recente hanno fatto la loro comparsa dei titoli di Stato, con il codice at0000a2hlc4, che hanno una durata di ben 100 anni. Un investimento che per le future generazioni, che punta a superare l’orizzonte della propria esistenza, raggiungendo non solo i propri nipoti, ma anche i loro figli. Scopriamo di più insieme nelle prossime righe.

Le caratteristiche di questi titoli di Stato

Iniziamo dal codice ISIN, che è il AT0000A2HLC4, grazie al quale potete facilmente trovare questi titoli e monitorare le loro prestazioni. Ci sono apposite piattaforme che vi consentono di analizzare e tenere sotto controllo l’andamento di questi titoli.

AT0000A2HLC4, noto anche come Austria Tf 0,85% Gn2120 Eur, non è un titolo di Stato italiano, bensì si tratta di un bond emesso in Austria, un Paese dell’Unione Europea che ha una economia generalmente molto stabile. Negli ultimi anni ha attraversato un periodo di recessione che ha portato ad un aumento del debito pubblico, ma la situazione è sotto controllo e non ci sono avvisaglie di default per il futuro di questo Paese. Ad oggi l’appartenenza all’Unione Europea e l’adozione dell’Euro rendono Paesi come l’Austria delle valide alternative per chi è alla ricerca di titoli di Stato con un rischio che sia prossimo allo zero.

Per quanto riguarda i titoli Austria Tf 0,85% Gn2120 Eur ecco che caratteristiche hanno:

Scadenza : come abbiamo già detto hanno una durata di 100 anni. Sono stati emessi il 30 giugno 2020, e scadranno il 30 giugno del 2120. Per fare un paragone diretto vi sarà utile sapere che i BTP italiani con durata più lunga coprono un arco di 50 anni;

Tasso : Il tasso è fisso, per cui non cambia nel corso del tempo. Può essere un problema di fronte all'inflazione;

: Il tasso è fisso, per cui non cambia nel corso del tempo. Può essere un problema di fronte all’inflazione; Cedola: La cedola annuale ha un valore di 0,85%, una percentuale poco competitiva per chi è alla ricerca di una soluzione che possa garantire un buon flusso di entrate.

Cosa c’è da sapere

Analizzando le caratteristiche di Austria Tf 0,85% Gn2120 Eur sembra che non sia così conveniente, soprattutto a fronte della cedola annuale e dell’inflazione. In realtà ci sono degli aspetti da non sottovalutare, primo fra tutti il valore che attualmente hanno questi titoli sul mercato finanziario: si vendono infatti a un valore molto più basso di quello nominale. Ciò significa che acquistandoli oggi si avrà un notevole ritorno economico al momento del riscatto.

Se siete alla ricerca di un investimento a lunghissimo termine, da lasciare ai propri discendenti, questi titoli austriaci potrebbero essere la soluzione perfetta per voi.

















