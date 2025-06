A Sanremo la seconda prova del Campionato provinciale di pesca (Foto)

Si è svolta oggi nelle acque di Sanremo la seconda prova del Campionato Provinciale di pesca con canna da natante, che ha visto la partecipazione di ben 40 atleti provenienti da diverse associazioni del territorio.

A sfidarsi in mare sono stati i rappresentanti delle associazioni U Luvassu, Il Timone, Il Gabbiano, 5 Fueghi e Mare Nostrum, in una giornata che ha regalato condizioni ideali per la pesca. Il mare calmo ha infatti favorito una pescata abbondante, con una media di 5 kg di pesce per concorrente.

I principali protagonisti della giornata sono stati il pagello bastardo e le boghe, che hanno popolato in gran numero i fondali, regalando soddisfazioni e divertimento agli appassionati.

Al termine della competizione, come da tradizione, atleti e accompagnatori si sono ritrovati per un momento conviviale con il consueto rinfresco, occasione per scambiarsi impressioni e rinsaldare lo spirito di amicizia che contraddistingue queste giornate.