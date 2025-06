Eccellenza e passione: grande successo agli esami di grado per il Fudoshin Karate Liguria

In questa domenica 15 giugno, si sono tenuti gli esami di passaggio di grado per gli adulti del Fudoshin Karate Liguria.



"si è trattato di un momento significativo e ricco di emozioni - spiegano dalla società sportiva -. Il maestro Regina, insieme al suo staff, esprime profonda soddisfazione per le straordinarie prestazioni offerte dagli atleti. Nonostante l’età matura, hanno saputo distinguersi per tecnica, impegno, determinazione e un’eccezionale stabilità mentale. Un esempio di passione e disciplina che onora il dojo. Un sentito plauso a tutti gli esaminandi: congratulazioni vivissime!".