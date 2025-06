Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 15 giugno, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 15 GIUGNO

SANREMO



9.00. 22° Festival Nazionale Beach volley Città di Sanremo tappa serie beach 1 maschile. Bagni Italia, Lido e Morgana, fino al 15 giugno, info 347 0884432



10.00-18.00. ‘LelioSwing-La musica e lo stile di Lelio Luttazzi’: mostra curata dalla Fondazione Lelio Luttazzi con un ricco percorso espositivo che includerà spartiti e manoscritti originali, fotografie e rari filmati, disegni e caricature che ne svelano il lato più ironico, riviste e giornali d’epoca che testimoniano la sua influenza culturale, insegne luminose che richiamano la sua presenza nello spettacolo. Forte di Santa Tecla, fino al 29 giugno (più info)



11.00-17.00. ‘Picnic in musica’, iniziativa dedicata a Libereso Guglielmi composta da laboratori artistici, percorsi alla scoperta delle erbe spontanee, intrattenimenti musicali. Giardini di Villa Luca (locandina con il programma)

15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

16.00. Nell’ambito dei 400esimo anniversario della nascita di Giandomenico Cassini, sotto l’egida del Comitato Nazionale Cassiniano, mostra ‘Gio il mago delle stelle’ dedicata a Gian Domenico Cassini. Foyer del Teatro del Casinò di Sanremo, fino al 29 giugno

16.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)



17.00. Presentazione del libro di Lara Trucco ‘Natura e sentimento nel diritto’: l’opera affronta temi giuridici complessi in modo accessibile, mettendo in luce lo sviluppo delle forme di convivenza umana e il ruolo del Diritto come scienza e tecnica applicata. Salone di Palazzo Roverizio, ingresso libero

21.00. ‘Chi Ama sogna… chi sogna resiste…’: concerto del Coro ‘Coccole d’Armonia’ dello Studio Sanremo Musica 2000. Palazzo Roverizio, via Escoffier 29, ingresso gratuito



IMPERIA



8.30. 55ª Corsa al Monte Faudo: corsa agonistica su strada sulla distanza di Km 24.9. Percorso: Caramagna - Dolcedo – Santa Brigida – Passo Bastia - Monte Faudo. Partenza davanti al Palazzo Comunale di Imperia, Viale Giacomo Matteotti 157, info 347 4059559 (più info)



10.00. Per la Festa di Sant’Antonio, mercatino di prodotti di qualità e un’area dedicata al divertimento e alla cultura per tutte le età con giochi storici e tradizionali, gonfiabili per bambini, Pompieropoli e l'esibizioni di falconieri e cavalli. Passeggiata Anselmi



18.00. ‘Cabaret con Voi – Aneddoti… Canzoni… Storie’: spettacolo messo in scena dall’Associazione Abracadabra del regista Vittorio Capotorto. Villa Faravelli (info e acquisto biglietti a questo link)

14.00-18.00. Mostra ‘Gabriele Maquignaz | BIG BANG’ curata da Guido Folco. Spazio espositivo di Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea, fino all’11 settembre (giovedì e venerdì 10/13; sabato 10/13 e 14/18; domenica 14/18), info 0183 297927



15.00-22.00. Mostra Fotografica ‘60 anni di Click. Un uomo in viaggio’ di Stefano Sivieri. Museo Navale, fino al 31 luglio (martedì e mercoledì 10/13, venerdì, sabato e domenica 15/22)

21.00. ‘Frankenstein Junior’: spettacolo del gruppo dei ragazzi avanzato che celebra la fine dei laboratori di quest’anno a Lo Spazio Vuoto tenuto da Livia Carli, Gianni Oliveri e Federica Siri. Teatro Lo Spazio Vuoto, info e prenotazioni 3297433720

21.00. Shopping con il mercatino di artigianato di qualità in passeggiata Anselmi con giochi storici, buon cibo e beverage a cura delle attività di Borgo Marina

VENTIMIGLIA



10.00. Per le Giornate Europee dell'Archeologia, visite guidate alle collezioni private. Museo Archeologico G. Rossi, fino al 15 giugno



18.00. Per la Giornata Mondiale del Rifugiato, manifestazione a cura di Amnesty International con lettura di alcune testimonianze di rifugiati passati per il confine italo-francese. Ponte San Ludovico, Piazzale de Gasperi

BORDIGHERA



19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata nelle vie cittadine indossando visori che consentono di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì, sabato e domenica di giugno e luglio, agosto e settembre in aggiornamento) sino al 29 settembre (10 euro intero, ridotto 15 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)



TAGGIA ARMA

8.00-19.00. Piccolo antiquariato e collezionismo nell’Ex mercato coperto di Taggia



SAN LORENZO AL MARE



10.00-22.00. ‘Expo Valle San Lorenzo, 8 Borghi in Festa’ (San Lorenzo al Mare (capofila 2025), Cipressa, Civezza, Costarainera, Pietrabruna, Boscomare, Lingueglietta, Torre Paponi): seconda edizione di manifestazione di promozione del patrimonio culturale, enogastronomico e paesaggistico di Valle San Lorenzo e dei suoi 5 Comuni (più info con il programma a questo link)



DIANO MARINA



10.00-20.00. Mostra personale ‘Diano ieri e oggi’ a cura di Dina Talotti. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ al Palazzo del Parco (h 10/12-17/20), fino al 18 giugno

SAN BARTOLOMEO AL MARE

10.00-22.00. ‘San Bartolomeo e la sua valle, scorci, angoli e natura’: ultimo giorno della mostra fotografica presso la Sala del Club Nautico



18.00. Master Class di Zumba. Piazza Torre Santa Maria



CERVO

9.00-20.00. Mostra ‘Aspettando Adalberto Campagnoli’: gli studenti del Liceo Artistico ‘Amoretti’ reinterpretano il grande Maestro al Castello dei Clavesana (h 9/13-16/20), fino al 22 giugno



ENTROTERRA

APRICALE

9.30-16.30. Mercatino con prodotti locali e artigianali in piazza



CARPASIO

10.00-13.00. Apertura sabato e domenica del museo della lavanda (cambio orario a luglio)



ISOLABONA

9.00. ‘Fiorisola’: concorso floreale che punta a valorizzare il paese attraverso la bellezza dei fiori e della creatività con protagonisti balconi, finestre e angoli del borgo in un'esplosione di colori. Una giuria apposita valuterà gli allestimenti floreali durante il periodo del concorso e i primi tre classificati riceveranno premi dedicati, partecipazione gratuita aperta a tutti



MOLINI DI TRIORA



8.00-19.00. ‘Festivalle - Valle Argentina Outdoor Festival’: giornata ricca di attività come yoga/arrampicata indoor, tour in e-bike, discese in mtb. musica, escursioni (offerte dal Parco Alpi Liguri) organizzate da associazioni attive sul territorio. Luoghi vari (il programma a questo link)

PERINALDO



9.30. Tour Cicloturistico sulle orme di G.D Cassini. Ritrovo in Piazza Monsignor A. Rossi

PIEVE DI TECO

9.00. Per l’evento 'Ritorno al Medioevo': mercatino e stand gastronomici in corso Ponzoni + alle 11.30 sfilata in vestiti dell'epoca con la partecipazione del gruppo storico di Millesimo 'La Fenice del Vasto', i falconieri 'Il mondo delle Ali', Milfo Lo Buffon, il gruppo storico di Calizzano, il gruppo storico di Pieve di Teco, insieme ai ‘Merli di Acciaio’ di Albenga e numerosi figuranti + corteo storico alle 16 + alle 17 'Il mondo delle Ali' con didattica e lo spettacolare volo dei rapaci



PORNASSIO

9.00-18.00. ‘Drive-in Car Market, il mercatino nel bagagliaio’ riservato esclusivamente a privati. Gli espositori possono utilizzare la propria auto che si trasforma in un vero e proprio negozio. Evento a cura dell’Accademia Kronos. Forte Centrale del Colle di Nava

10.30. ‘FAI un giro in vigna’ (4ª edizione), evento regionale organizzato dal Gruppo FAI Giovani di Imperia con visita all’Azienda Agricola Fontanacota + degustazione + intrattenimento a cura del gruppo musicale Mormore'. Ritrovo al Castello di Parnassio (contributo iscritti FAI 15 euro - non iscritti FAI 20 euro), prenotazione obbligatoria al 339 255 9539



SEBORGA



10.00-18.00. ‘Castrvm Sepvlchri, nella storia e nella tradizione - Un viaggio nel tempo attraverso l’obiettivo’: mostra fotografica con una selezione di 82 fotografie che raccontano la storia, la vita quotidiana e l’identità del Principato di Seborga dagli anni Ottanta ad oggi. A cura di Franco Murduano e Cinzia Lai. Via Verdi 1, ingresso libero

TRIORA

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 30 giugno aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA

15.00. ‘Verità, bugie e fior d’arancio’ con show cooking su come preparare cuocere e servire le Bugie, le chiacchere, il dolce tipico del paese aromatizzate con l'acqua di fior d'arancio amaro. Alle 18 nell'AreArte , spazio dedicato alla bellezza, documentario ‘Territori e contadini nel ponente ligure’ + presentazione del libro di Chiara Ferraris ‘La signora del neroli’

FRANCIA

MONACO

10.00-17.00. In occasione delle Giornate Europee dell'Archeologia, il Museo di Antropologia Preistorica di Monaco apre le sue porte per una giornata gratuita speciale di divertimento immersivo ed educativo con dimostrazioni scientifiche + visita guidata + Attività artigianali (creazione di gioielli preistorici, ceramiche e altro). Musée d'Anthropologie Préhistorique (più info)



11.00-20.00. 64° Festival della Televisione di Monte-Carlo’: studi, canali televisivi, piattaforme digitali e celebrità si riuniscono per diversi giorni per promuovere i loro programmi alla stampa e al pubblico e competere per il prestigioso concorso Golden Nymphs. Grimaldi Forum Monaco, fino al 17 giugno (il programma)

18.00. ‘Omaggio a Shostakovich’: concerto dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta dal M° Juraj Valčuha con Andreï Korobeinikov al pianoforte. In programma musiche di: Glazunov, Shostakovich, Strauss. Auditorium Rainier III (più info)

SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

9.30-17.00. Week-end spécial Bonsaï: workshop di iniziazione al bonsai + Stand espositivi e di vendita. Espace Les Néréides, Théâtre sur la Mer, ingresso gratuito





