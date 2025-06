Sanremo: scomparsa di Barbara Siciliano, al Festival del beach volley sarà osservato un minuto di silenzio

La Riviera Volley Sanremo, il comitato Liguria Ponente e quello ligure, in accordo con l'ufficio nazionale beach volley, hanno dedicato un minuto di silenzio per onorare la prematura scomparsa di Barbara Siciliano, vera icona del volley italiano e matuziano.

I dirigenti del Rvs hanno espresso sconcerto e estremo cordoglio per la prematura scomparsa. Barbara doveva essere l'accompagnatrice della squadra targata Rvs al torneo giovanile di Acqui Terme proprio in questi giorni. Tutti i beacher al festival si fermeranno un minuto in sua memoria.