Calcio: la Virtus Sanremo punta alla promozione con mister Marco Prunecchi, ora scatta il mercato

La Virtus Sanremo riparte da mister Marco Prunecchi. Dopo una salvezza sofferta ma meritata, la squadra biancoazzurra ha iniziato a pianificare la prossima stagione nel campionato di Prima Categoria, con l'obiettivo di disputare una stagione di vertice, coltivando il sogno di una promozione nella categoria superiore.

E quindi, la prima mossa per impostare la nuova annata non poteva che essere la conferma di mister Prunecchi, allenatore che potrà contare sul suo staff, riconfermato in tutte le sue componenti. Come allenatore in seconda ci sarà ancora Ivan Bertagni, Andrea Siffredi come preparatore portieri, il preparatore atletico Tommaso Moroni.

Con la conferma del mister e del suo staff, adesso la Virtus può iniziare a focalizzare le sue attenzioni sul mercato con l'ufficializzazione nei tempi e modi dovuti di giocatori con comprovate caratteristiche tali da porre la compagine sanremese nel novero delle favorite in un campionato che si ripromette essere combattuto e suggestivo come non mai.