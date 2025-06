Sanremo Gianni Oliva il premio alla carriera, Mario Maffucci e Raffaele Nigro i 'Gran Trofei' al premio 'Casinò ’di Sanremo - Antonio Semeria'

La cerimonia del Premio Letterario Internazionale Casinò di Sanremo Antonio Semeria si aprirà domani, al teatro dell’Opera del Casinò, con l’assegnazione del Premio alla Carriera e dei due Gran Trofei. Verranno consegnati rispettivamente al saggista Gianni Oliva , a Mario Maffucci per l’opera “Samurai” (Fuori/scena) scritta con Andrea Scarpa e a Raffaele Nigro per “Il dono dell’amore “(La Nave di Teseo). Davide Barilli riceverà il riconoscimento per la narrativa internazionale per la traduzione dell’opera “Fine del cammino" di Ariel Fonseca Rivero.

Afferma il Sindaco di Sanremo, avv. Alessandro Mager: "Si rinnova la tradizione del Premio letterario internazionale dedicato ad Antonio Semeria con un appuntamento di prestigio che vede, da un lato, la presenza di autori già affermati e di chiara fama e, dall’altro, di scrittori emergenti, per i quali rappresenta una bella ed importante opportunità di conoscenza e crescita. Mi piace pensare come l'intitolazione di questo premio ad Antonio Semeria, che ha sostenuto negli anni '80 la nascita dei Martedì letterari come prosecuzione dei Lunedì letterari ideati da Luigi Pastonchi, rappresenti appieno la vocazione del Casinò di creare un legame culturale sempre più forte con il territorio. Un plauso quindi agli organizzatori del premio, che promuove la divulgazione della parola scritta con eventi di notevoli rilievo culturale e il benvenuto a Sanremo agli scrittori e agli ospiti di quest’edizione".

"Ogni edizione del Premio Semeria - afferma il Presidente e Amministratore Delegato Giuseppe Di Meco con i consiglieri Sonia Balestra e Mauro Menozzi - ripresenta quel momento di coesione culturale che unisce i Martedì Letterari con i tanti scrittorio e poeti che partecipano con i loro elaborati condividendo valori, ideali nel legame che la letteratura riesce a creare nonostante le distanze. E’ questo uno dei punti di forza del nostro Premio che registra sempre importanti adesioni. Si avvicinano autori affermati e scrittori emergenti, chi ha un lungo percorso di scrittura e chi ha appena cominciato ad esprimersi, un universo di esperienze che si fondono nel riconoscersi nei valori culturali. Felicitazioni vivissime ai finalisti, ai premiati e ringrazimenti sentiti alle istituzioi che ci sostengono. Tra tutti ricordiamo S.E. il signor prefetto dott. Valeio Massimo Romeo, presidente del Comitato d’Onore e il testimonial del Premio il prof. Stefano Zecchi. Ci attendono cerimonie rese prestigiose dalle opere e dagli scrittori autorevoli che continueranno a trasmettere belle pagine di storia per il nostro Premio Semeria, intitolato ad una personaggio che tanto amò e lavorò per la sua famgilia, il Casinò e Sanremo".

La giuria tecnica del Premio Letterario Internazionale Casinò di Sanremo Antonio Semeria ha, inoltre, scelto le terne finaliste che si presenteranno davanti alla Giuria popolare, deputata a decretare la classifica finale. Questi finalisti, in ordine alfabetico della sezione “Poesia Inedita”:

Marisa Cappelletti con la silloge: Sale e miele di vita e di amore

Roberto Chiodo con la silloge: Le sere senza

Ciro Vespa con la silloge: Rivoluzione

Per la sezione Narrativa Inedita:

Massimo Gagliardini con l’opera: l’uomo che urlò al vento

Daniela Burò Ghiglione con l’opera ” Racconti”

Maria Claudia Riva con l’opera:”Le indagini dell’ispettore Leonardo Leoncini verità insabbaiate

Targa Casinò di Sanremo “120 anni di attività” a Morena Fellegara per il testo:” Rien ne va plus”

Verranno attribuiti il riconoscimenti al Circolo Manuel Belgrano di Imperia per l’impegno costante di promozione della cultura territoriale.

La cerimonia prevista per domani verrà moderata dal giornalista, saggista e scrittore Mauro Mazza, con l’apporto di Paola Monzardo,Carlo Sburlati, Marino Magliani , Matteo Moraglia, Marco Mauro, Mauro Grondona e Marzia Taruffi. Il premio, che si onora della presidenza del prof. Stefano Zecchi, è stato intitolato a Antonio Semeria, illustre personalità sanremasca, eccellente professionista, amministratore pubblico, editore, scomparso nel 2011, che nominato Presidente del Casinò negli Anni 80, sostenne la nascita de “I Martedì Letterari, come prosecuzione de “I Lunedì letterari” di Luigi Pastonchi. Antonio Semeria promosse le iniziative culturali ben conscio di come la Casa da Gioco dovesse tutelare e conservare la sua eredità e la sua immagine di salotto letterario e centro ludico.

Albo d’onore del Premio: Giordano Bruno Guerri, Marcello Veneziani, Mauro Mazza, Gennaro Sangiuliano, Marco Buticchi, Andrea Vitali, Mara Fazio, Bruno Morchio, Mario Vattani, Saverio Simonelli, Enrico Vanzina, Mario Baudino, Elena Pontiggia, On. Riccardo Nencini, Maurizio Maggiani, Pupi Avati, Senatrice Elena Cattaneo, Carlo Miccichè, Claudio Paglieri, Mons. Giulio Dellavite, Carmine Abate, Giuseppe Lupo, Maurizio De Giovanni, Federico Palmaroli, Alessandro Rivali, Silvio Orlando.

Premio “Semeria” alla carriera al prof. Giuseppe Conte, al prof. Francesco Sabatini, al prof. Aldo A. Mola, al prof. Vittorio Coletti, al prof. Franco Cardini.

Il Comitato d’onore del Premio è così composto: Presidente S.E. il signor Prefetto di Imperia, Dott. Valerio Massimo Romeo, il signor Questore dott. Andrea Lo Iacono, il Presidente del Tribunale di Imperia, Dott. Edoardo Bracco, il signor Sindaco di Sanremo avv. Alessandro Mager, l’assssore alla Cultura avv. Enza Dedali, l’Ammiraglio Sergio Liardo, il Magnifico Rettore prof. Federico Delfino,il Presidente del Gabinetto di Lettura del Viesseux di Firenze, On. Riccardo Nencini, il dott. Gennaro Sangiuliano, scrittore, saggista, il dott. Demetrio Brandi, direttore artistico del Luccautori, il senatore Avv. Gianni Berrino, l’Assessore alla Cultura, Avv. Enza Dedali, il Provveditore agli Studi di Imperia, prof. Roberto Campagna, il Cda del Casinò di Sanremo composto dal Presidente e Amministratore Delegato dott. Giuseppe Di Meco, dai consiglieri dott.sa Sonia Balestra e arch. Mauro Menozzi.

La giuria tecnica è così formata: Presidente Matteo Moraglia, storico. Presidente onorario il prof. Francesco de Nicola, docente di Letteratura Contemporanea all’Ateneo genovese. Membri: Prof.ssa Elisa Rosa Giangoia, docente, scrittrice, saggista, Paola Monzardo Semeria , la dott.sa Donatella Salucci, il dott. Armando Nanei, il dott. Giuseppe Felice Peritore, il giornalista Mauro Mazza, già Direttore del Tg1 scrittore e saggista, il prof. Aldo A. Mola, lo scrittore Mario Baudino, il giornalista Carlo Sburlati, già patron del Premio Acqui Storia, lo scrittore Marino Magliani, il dott. Marco Mauro, medico chirurgo, appassionato storico , l’avv. Prof. Tito Lucrezio Rizzo, il prof. Mauro Grondona, il dott. Fabrizio De Ferrari, giornalista ed editore, la dott.sa Marzia Taruffi, responsabile dell’Ufficio Stampa-Cultura della Casa da Gioco, Segretario Generale del Premio.