Le ‘Città murate’: Lions a Taggia le città murate lions “Valorizzare il passato per costruire il futuro” (Foto)

Nel cuore del centro storico di Taggia si è svolta la significativa giornata dedicata al progetto “Le Città Murate Lions”, un'iniziativa culturale promossa dal Lions Clubs International con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio storico-artistico delle città fortificate. L’evento, che ha visto una partecipazione qualificata e appassionata, si inserisce in un più ampio percorso di sensibilizzazione alla tutela e promozione delle cinte murarie storiche e dei sistemi fortificati presenti nei centri urbani, elementi architettonici che racchiudono secoli di storia, cultura e identità locale.

L’incontro è stato impreziosito dalla presenza di numerose personalità di rilievo del mondo lionistico e culturale. Liria Aprosio, Officer Distrettuale recentemente eletta Vice Presidente della Fondazione Internazionale Città Murate Lions, ha portato il proprio contributo sottolineando il valore della memoria storica e della bellezza artistica quale volano per un turismo consapevole e sostenibile.

Il progetto si colloca nel quadro dell'attività della Fondazione Internazionale Città Murate Lions, nata nel 2004 su iniziativa di Franco Ghio e fondata da sei città murate internazionali. Oggi la Fondazione conta circa 300 club aderenti in 26 nazioni e 4 continenti. Nel distretto ligure sono ben 17 i club coinvolti, a testimonianza della forte attenzione che il territorio rivolge alla conservazione e alla valorizzazione dei propri centri storici fortificati.

Durante la giornata taggese, i partecipanti hanno avuto l’occasione di conoscere da vicino i luoghi simbolo della città murata, a partire dall’imponente Convento dei Domenicani, vero scrigno d’arte e spiritualità. Il complesso, che domina la collina sopra il centro storico, conserva un prezioso patrimonio culturale: la splendida chiesa conventuale, ricca di affreschi e opere d’arte sacra, il celebre “Parmigianino” – un’opera attribuita alla scuola del grande maestro emiliano – e lo straordinario chiostro rinascimentale, luogo di meditazione e silenzio che racconta la vita monastica e la tradizione spirituale del territorio.

A testimoniare l’identità difensiva della città, sono stati visitati anche gli antichi bastioni di Taggia con le sue caratteristiche torri, residuo dell’antico sistema fortificato, insieme ai resti del Castello, che dominava il borgo dall’alto e ne rappresentava il baluardo strategico in epoca medievale. Non poteva mancare un omaggio alla Chiesa Parrocchiale dei Santi Giacomo e Filippo, al cui interno è venerata la statua della Madonna Miracolosa di Taggia, profondamente radicata nella devozione popolare e parte essenziale della memoria religiosa locale.

Tra i partecipanti alla giornata si sono distinti anche numerosi esperti e protagonisti della cultura locale:

• Piero Calosso, Presidente del Lions Club Arma e Taggia

• Mauro Giordano, Presidente del Lions Club Ventimiglia

• Sergio Pallanca del Lions Club Ufficiali d’Italia di Sanremo, esperto di storia locale

• G.B. Martini, Lions Club Arma e Taggia, esperto di storia taggese

• Giannina Borelli del Lions Club Ottoluoghi di Bordighera, esperta d’arte

• Maria Cristina Parodi, esperta di storia locale

• Don Luca Saracca, profondo conoscitore delle chiese del ponente ligure

• Stefano Ruggeri (Oratorio dei Rossi) e Fabio Filippi (Oratorio dei Bianchi), testimoni delle radici religiose e artistiche della città

• Gli attori Gioacchino Logico e Francesco Verrando, che hanno offerto momenti di narrazione e interpretazione

• Nadiia Karpova, cantante lirica

• Rino Aliquò, Presidente del Coro ANC Ventimigliese

L’incontro si è trasformato in una vera e propria esperienza culturale a tutto tondo, capace di unire la riflessione storica, l’arte, la musica e il teatro in un percorso condiviso di riscoperta del patrimonio locale. Oltre al valore culturale e storico, l’iniziativa ha avuto anche una finalità benefica. Durante l’evento è stata infatti effettuata una raccolta fondi di 300 euro che ha permesso di donarne 150 alla Banca degli Occhi Lions e 150 alla Scuola Cani Guida di Limbiate, due realtà d’eccellenza che incarnano concretamente i valori di servizio e solidarietà propri del lionismo.

La Fondazione organizza ogni anno un congresso internazionale ospitato a rotazione da uno dei club aderenti. L’edizione del 2025 si è tenuta a Osimo, nelle Marche, mentre il congresso del 2026 si svolgerà a El Shaijria, negli Emirati Arabi Uniti: un segnale concreto della dimensione sempre più globale del progetto e della forza del messaggio lionistico.

L’iniziativa “Le Città Murate Lions a Taggia” ha rappresentato, dunque, non solo un momento di valorizzazione delle bellezze locali, ma anche un’occasione per ribadire il ruolo attivo dei Lions nella salvaguardia della memoria storica, nella promozione del turismo culturale e nel rilancio di spazi urbani spesso dimenticati ma ricchi di potenzialità, in pieno spirito di servizio e solidarietà.