Festa per lo Sport a Imperia: la giornata nazionale si unisce al Giubileo degli Sportivi in Calata Anselmi

Sabato 14 giugno, Imperia si prepara a vivere una giornata all'insegna dello sport e della comunità in Calata Anselmi, a partire dalle 16:30. Il movimento sportivo imperiese scenderà in campo al gran completo per celebrare la Giornata Nazionale dello Sport e il Giubileo degli Sportivi.

L'evento, coordinato dal nuovo Delegato Provinciale CONI Massimo Zorniotti, in collaborazione con il Comune di Imperia, le Federazioni e gli Enti di Promozione Sportiva, vedrà la partecipazione di numerose società sportive. Sarà un'opportunità unica per promuovere le diverse discipline, fornire informazioni sui centri estivi ormai prossimi all'inizio e presentare i corsi per la prossima stagione.

La concomitanza con il Giubileo dello Sport impreziosirà l'evento con la presenza di Mons. Guglielmo Borghetti, Vescovo della Diocesi di Albenga e Imperia, che alle ore 18:00 celebrerà la Santa Messa al centro della Calata, affiancato dal Coro diretto da Margherita Davigo. Al termine della celebrazione eucaristica, le attività sportive proseguiranno fino alle 19:30. Per tutti i bambini e ragazzi partecipanti, è prevista la consegna di un gadget.

Il programma della Giornata includerà anche un Seminario della Scuola Regionale dello Sport che si terrà dalle 15:00 alle 17:00 nell’Auditorium del Museo del Mare, sempre in Calata Anselmi. La Mental Coach Raffaella Rognoni tratterà un argomento di sicuro interesse per genitori e tecnici: "Atleti e bambini al centro – tecnici e genitori uniti per il loro sviluppo". L'accesso al seminario è libero fino ad esaurimento posti.

Siete tutti invitati a partecipare per una giornata di festa, sport e condivisione!