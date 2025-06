Calcio, Prima Categoria. L’Ospedaletti conferma il difensore Elia Albesi per la stagione 2025/2026

L’Ospedaletti ha raggiunto l’accordo per la conferma del difensore classe ’91 Elia Ambesi anche per la prossima stagione.

Ambesi nell’ultimo campionato ha collezionato 21 presenze in maglia orange mettendo a segno ben 7 reti. In totale, in carriera, ha all’attivo 6 stagioni con la maglia dell’Ospedaletti.

Nelle stesse ore in cui la società stava ufficializzando la riconferma, per lui è arrivata anche la soddisfazione personale nell’essere premiato come ‘Miglior difensore’ al Pallone d’Oro del Ponente.

“È un premio che va al singolo, ma è condiviso con tutta la squadra - commenta Ambesi - ce lo siamo meritato, nonostante tutto. Ci dispiace per come è andata, ma nessuno si aspettava di arrivare fino a lì, a giocarci la promozione. Purtroppo abbiamo perso gli scontri decisivi anche se abbiamo vinto il campionato a pari merito. Il gruppo ci ha fatti arrivare a questo risultato. Ringrazio molto la società, arrivavo da due anni complicati e mi hanno dato fiducia. Quest’anno ho trovato un bell’equilibrio tra società e compagni. Per l’anno prossimo ci impegneremo molto, sappiamo che sarà un campionato difficile con tante squadre forti”.