Taggia: il Comune punta al ‘Fondo Sport e Periferie’, approvato il progetto per la riqualificazione della palestra Ruffini

La giunta comunale ha approvato il Piano di Fattibilità Tecnica ed Economica inerente i lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento e riqualificazione della palestra Ruffini di Taggia. Il progetto è propedeutico e necessario per accedere alle risorse messe a disposizione dal bando del Ministero per lo Sport e i Giovani, nell’ambito del Fondo Sport e Periferie fondi 2025.

“Gli interventi inseriti nel piano – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Espedito Longobardi – riguardano la messa in sicurezza, l’efficientamento energetico e una riqualificazione generale degli spazi. Nello specifico, l’obiettivo è quello di intervenire per ammodernare l’illuminazione, sistemare l’impianto di aereazione e di riscaldamento, rifare l’impermealizzazione del tetto, abbattere le barriere architettoniche. Prioritari gli interventi anche sugli spazi ad uso degli atleti, in particolar modo il rifacimento del parquet, dei bagni e degli spogliatoi.” Il quadro economico dei lavori ammonta complessivamente a 900mila euro. Nel caso di accesso al finanziamento, il Comune cofinanzierà l’opera con ulteriori 144mila euro.

Il consigliere comunale con delega allo Sport, Giancarlo Ceresola, commenta: “La palestra in questione viene utilizzata giornalmente da numerose società sportive, oltre che dai ragazzi della scuola media e della scuola dell’infanzia. Parliamo di un flusso giornaliero importante e siamo convinti che la struttura necessiti di un rinnovamento con l’obiettivo di garantire spazi idonei e promuovere l’attiva sportiva e agonistica.”