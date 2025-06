Chiusura pista ciclabile Taggia-Riva Ligure: le associazioni di categoria convocano la Regione Liguria per un confronto urgente

Dopo l'allarme lanciato da Confcommercio, Confartigianato e Confesercenti, la Regione Liguria ha risposto convocando un tavolo tecnico per affrontare la spinosa questione della chiusura della pista ciclopedonale tra Taggia e Riva Ligure. L'interruzione, necessaria per i lavori sul ponte alla foce del torrente Argentina, ha suscitato forte preoccupazione tra le associazioni di categoria.

Le organizzazioni, che hanno già espresso la loro ferma opposizione alla chiusura, sottolineando le gravi ripercussioni economiche per le imprese e i danni d'immagine per il territorio in piena stagione turistica, accolgono con favore l'accettazione della loro richiesta di confronto.

Le realtà del territorio si riuniranno mercoledì 18 giugno a Genova, presso la sede della Regione Liguria, per discutere la problematica ed esaminare insieme le possibili soluzioni. Confcommercio, Confartigianato e Confesercenti avevano già chiesto nei giorni scorsi alla Regione di mantenere gli impegni presi in merito a garantire la continuità del tracciato ciclopedonale, anche durante i lavori, per non interrompere il collegamento vitale per il turismo locale.