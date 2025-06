Grazie a tutti per il successo della YOUNG CUP 2025!

Si è conclusa la scorsa settimana la YOUNG CUP 2025, il torneo giovanile organizzato dalla scuola calcio Cuneo Oltrestura, che ha animato due fine settimana all’insegna dello sport, dell’amicizia e della passione per il calcio. Un evento che ha coinvolto oltre 1.150 ragazzi dai 6 ai 15 anni, appartenenti a 77 squadre provenienti da tutta la provincia e da fuori zona, distribuito sui campi delle frazioni di San Benigno, Roata Rossi, San Pietro del Gallo e Passatore.

Le giornate del 17-18 maggio e del 24-25 maggio hanno regalato momenti davvero speciali.

Grazie anche al bel tempo che ha accompagnato entrambe le fasi del torneo con giornate di sole e cielo limpido, centinaia di giovani calciatori si sono sfidati con grinta, entusiasmo e soprattutto voglia di stare insieme. Non sono mancate giocate spettacolari, gol, esultanze e applausi sugli spalti di genitori, nonni, amici e appassionati che hanno sostenuto i ragazzi con grande calore.

Oltre all’aspetto sportivo, la YOUNG CUP è stata un’occasione per trasmettere e vivere valori fondamentali: lealtà, rispetto, spirito di squadra, divertimento sano e aggregazione. Ogni ragazzo è stato protagonista, ogni squadra ha avuto il suo momento per brillare, e a tutti è stato consegnato un piccolo premio simbolico: una medaglia a ricordo dell’esperienza vissuta.

"Abbiamo visto più di 1.150 ragazzi divertirsi, correre, ridere, impegnarsi “ raccontano con emozione gli organizzatori del Cuneo Oltrestura. “Questo era il nostro obiettivo: creare un ambiente dove il calcio fosse occasione di crescita e incontro, non solo di competizione. Ci teniamo a ringraziare tutte le famiglie che hanno accompagnato i ragazzi, le società sportive che hanno partecipato con entusiasmo e correttezza, e naturalmente un grazie di cuore ai nostri mister, che con passione e professionalità hanno guidato i loro giovani atleti durante tutto il torneo."

L’impegno organizzativo è stato importante, ma ampiamente ripagato dalla riuscita dell’evento: campi ordinati, orari rispettati, accoglienza puntuale e sorrisi ovunque. Tutto questo è stato possibile grazie anche alla collaborazione dei volontari, dello staff tecnico e dei tanti sostenitori che hanno creduto e investito in questo progetto.

"Quello che ci portiamo a casa” proseguono gli organizzatori “è la gioia dei bambini, l’energia delle partite, le strette di mano tra avversari, gli abbracci dopo un gol e i sorrisi stanchi ma felici a fine giornata. Sono ricordi che ci spingono già a guardare avanti e iniziare a pensare all’edizione 2026!"

Un torneo che ha portato ricadute positive non solo sul piano sportivo ma anche sul territorio, coinvolgendo le frazioni di Cuneo in una festa diffusa che ha valorizzato gli spazi sportivi locali e creato movimento positivo per bar, ristoranti, negozi e strutture del circondario. La Young CUP, ormai alla sua terza edizione, si conferma un appuntamento sempre più atteso e riconosciuto tra le manifestazioni sportive della zona.

In chiusura, anche un messaggio rivolto ai protagonisti assoluti:

"Ai nostri ragazzi” dicono i mister del Cuneo Oltrestura “ribadiamo semplicemente grazie. Grazie per l’impegno, la voglia di mettersi in gioco, il rispetto per i compagni e per gli avversari. Avete rappresentato al meglio la nostra società e i valori in cui crediamo. Siamo fieri di voi."

Singoli premi:

Annata 2010

Miglior portiere Arnaldo Denis

Miglior giocatore Bonetto Francesco

Annata 2011

Miglio portiere Michele Ferrua

Miglio giocatore Menardi Filippo

Annata 2015

Miglior portiere Olivero Gabriele

Miglior giocatore Antonucci Gabriel

Annata 2014

Miglior portiere Simone Rosso

Miglior giocatore Biglione francesco

Annata 2013

Miglior portiere Hila Simone

Miglior giocatore Gjokicaj Lion

Annata 2012