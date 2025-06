Gli occhi del canottaggio su Varese: due giorni e nelle acque della Schiranna sarà Coppa del Mondo

Avvicinamento alla tappa varesina di Coppa del Mondo di canottaggio ormai agli sgoccioli: ancora due giorni e, da venerdì 13 a domenica 15 giugno, le acque del lago di Varese, alla Schiranna, torneranno a essere campo di gara dei migliori rematori mondiali.

Conferenza stampa finale dell’evento tenutasi stamattina presso la sede della Canottieri Varese, per cui ha fatto gli onori di casa il presidente Paolo Consonni, in riva al lago, alla presenza di tutti gli attori coinvolti nell’organizzazione, l’ennesima di alto livello, di un comitato ormai rodato e dal risultato assicurato.

«Una consolidatissima realtà quella del comitato, che ha ormai una grande capacità nell’organizzare eventi straordinari di livello mondiale - ha affermato Davide Galimberti, nella doppia veste di sindaco di Varese e di presidente del comitato organizzatore - Ci tengo a rappresentare la sintonia e la collaborazione tra tutti i livelli istituzionali».

Istituzioni civili presenti anche con la vicesindaca Ivana Perusin e l’assessore allo Sport Stefano Malerba, oltre che con Federica Picchi, sottosegretaria regionale con delega a Sport e Giovani.

A capo della macchina organizzativa, come sempre, Pierpaolo Frattini, direttore generale del comitato, che ha ricordato i numeri da record per quanto riguarda gli iscritti alla tappa varesina di Coppa del Mondo, e ha dedicato un pensiero anche ai volontari, oltre 300 (molto provenienti dalle scuole della provincia) che hanno speso un totale di circa 1.300 ore di lavoro per tutti gli allestimenti necessari per l’evento.

«A Varese il canottaggio non è uno sport di nicchia - spiega Frattini - e questo ci permette di far avvicinare sempre più giovani a questo sport, e soprattutto ci permette di farlo conoscere a un gruppo più ampio possibile di persone».

Per quanto riguarda i canottieri partecipanti, i numeri dicono oltre 630 iscritti da 39 diverse nazioni del mondo. Non solo quantità, ma anche qualità, con la presenza delle migliori rappresentanze del mondo come quelle di Gran Bretagna, Paesi Bassi, Australia, Nuova Zelanda, Stati Uniti e Cina. Attesa anche per turisti e appassionati, la cui presenza è stimata in diverse migliaia alla Schiranna nel corso dei tre giorni di gare.

Per quanto riguarda gli italiani in gara e gli obiettivi della nazionale italiana, ne ha parlato Antonio Colamonici, direttore tecnico degli Azzurri: «Negli ultimi anni sono venuto spesso a Varese, ma essere qui con la maglia azzurra è un orgoglio. Varese è il miglior bacino al mondo, oltre che tra i più regolari. Sono tre mesi che stiamo lavorando, questo deve essere un punto di partenza importante, ma posso garantire che stiamo crescendo e siamo sempre più forti. Il nostro obiettivo a lungo termine è arrivare alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 con la migliore nazionale del mondo. Il risultato che ci vogliamo portare via da Varese è la crescita. Ai ragazzi dico sempre che il vincente è chi non perde, e per non perdere bisogna o vincere o imparare».

Una parola anche sui fratelli Codato, Giovanni e Alice, tra i varesini che saranno in gara nel weekend: «Sono una parte importante della squadra e siamo fieri di loro. Sono ragazzi estremamente giovani, e il loro compito sarà trascinare la squadra. L’obiettivo è creare un team vincente, per farlo serve una mentalità giusta, e questi ragazzi ce l’hanno».

Per quanto riguarda le gare: via la mattina di venerdì 13 con la giornata dedicata alle batterie. Da queste si passerà, il giorno successivo, alle semifinali (non sono previsti i ripescaggi in questa edizione) e, nel pomeriggio, alle prime finali delle specialità pararowing e non olimpiche. Giornata conclusiva domenica, con la carrellata di tutte le finali rimanenti dalle 10 alle 13.55.

In questa edizione esordirà la specialità dell’otto misto, che porta sulla stessa barca atleti maschili e femminili. Sarà un esordio assoluto per il mondo del canottaggio, e sarà proprio l’evento di Varese ad avere l’onore di mostrare per la prima volta al mondo una specialità che potrà diventare olimpica a partire dai Giochi di Brisbane 2032.

Da lunedì è acceso in piazza Monte Grappa il maxischermo che proietta in loop un filmato della durata circa mezz’ora con le migliori immagini degli aventi passati. Sempre in piazza Monte Grappa, domani sera dalle 18.45, poche ore prima del via ufficiale dell’evento, si terrà una serata talk con i protagonisti del weekend.

Sul maxischermo in piazza Monte Grappa, inoltre, verranno proiettate live anche le gare nei giorni di svolgimento. L’evento andrà in onda in mondovisione, visto che le gare decisive di sabato e domenica saranno trasmesse in diretta streaming sulla piattaforma di World Rowing e, per l’Italia, da Rai Sport.

L’accesso all’area della Schiranna, dove sono stati montati due maxischermi per la trasmissione delle gare sarà completamente gratuito. Qui saranno presenti numerosi stand di istituzioni e sponsor, oltre a quelli per lo street food e il bere. L’unico accesso a pagamento è quello per le tribune montate in riva al lago.