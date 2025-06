Ventimiglia, al porto Cala del Forte torna "Pasta & Basta Street Basket" (Foto)

Una giornata di street basket andrà in scena al porto Cala del Forte a Ventimiglia il 12 luglio. Si tratta della seconda edizione di "Pasta & Basta Street Basket", torneo inserito nel circuito Estathé 3x3 Italia Fio Circuit 2025.

Dopo il successo della scorsa edizione torna l'evento sportivo, proposto e organizzato dallo Sport Club Ventimiglia Basket, che ha il patrocinio del comune di Ventimiglia. "E' un torneo 3 vs 3, rivolto ai giovanissimi 2013-2014-2015, agli under 14 2011-12, agli under16 2009-2010 e ai senior, a partecipazione libera" - fa sapere lo Sport Club Ventimiglia Basket - "Prenderà il via il 12 luglio dalle 16".

"E' obbligatoria la pre-iscrizione da inviare a scvbasket@gmail.com o mandando un messaggio alla pagina Facebook 'Sport Club Ventimiglia Basket'" - dicono gli organizzatori - "Il termine per le iscrizioni è il 5 luglio 2025".