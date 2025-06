Salto con l'asta, il sanremese Matteo Oliveri supera il suo record personale al meeting di Lucca (Foto)

Il sanremese campione italiano di salto con l’asta Matteo Oliveri supera il suo record personale al meeting di Lucca, tappa del Continental Tour Challenger della World Athletics. Il giovane atleta del centro sportivo carabinieri, allenato a Sanremo da Mario Botto, ha conquistato un importante traguardo superando il suo record personale in una gara resa particolarmente difficile dal vento, una costante nella città toscana. La competizione ha visto sfidarsi atleti di alto livello: Carson Waters, secondo con 5,36 metri (personale 5,72), Simone Bertelli, terzo con 5,36 metri, Juan Luis Bravo dalla Spagna in quarta posizione con la stessa misura, e Kobe Babin, americano, quinto con 5,21 metri. Matteo, guidato dal suo allenatore, ha dimostrato una grande capacità di gestione delle condizioni avverse e della pressione, ritrovando la fiducia persa dopo la gara meno positiva in Polonia della settimana precedente. Questo successo gli ha permesso di centrare il minimo Fidal per i Mondiali di Tokyo a settembre, obiettivo principale della stagione. "Sono contento" - commenta Matteo Oliveri - "Mi sento bene. Era quello che cercavo. E' da quando sono tornato a Sanremo, alla fine del 2023, che mi preparo. Fa parte di un percorso di allenamento che ha, come obiettivo finale, le prossime Olimpiadi. Quello che c'è in mezzo è tutto di passaggio".

Il percorso di Matteo proseguirà con la Coppa Europa, altra importante sfida che potrebbe rappresentare la sua prima maglia azzurra assoluta, un traguardo ambito e meritato. "Questo risultato mi dà molta fiducia, quindi, sono molto più carico per le gare che verranno" - dice Oliveri - "A fine mese vado a Madrid per la Coppa Europa, che è la prima gara in Nazionale per me. Sono molto contento, è un altro gradino verso le Olimpiadi".