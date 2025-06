Alta via del Sale tra la Liguria e il Piemonte: tutte le informazioni sulla prossima apertura, tra limitazioni e semafori

E' tempo di Via del Sale, la ex strada militare ad alta quota, un patrimonio storico e turistico che unisce le Alpi del Mare da Limone Piemonte a Monesi. La gestione attuale punta alla sostenibilità: accessi motorizzati contingentati, due giorni alla settimana riservati solo a pedoni/bici, pedaggio per manutenzione e salvaguardia dell’ambiente ma, quest'anno, con qualche limitazione dovuta alle frane che si erano verificate un anno fa, causate dal maltempo.

Quando è prevista l'apertura in questo 2025? La Monesi - Limone, con partenza dal casello di Briga Alta, apre sabato il 14 giugno. Per le moto solite chiusure martedì e giovedì, 45 posti disponibili on line e 5 direttamente alla porta, al costo di 15 euro.

Queste informazioni, lo evidenziamo, sono valide per la partenza da Monesi con ingresso dalla stazione di Briga Alta. Ma non si arriva fino a Limone: sino a venerdì 20 giugno la strada sarà infatti percorribile solamente sino al Rifugio Don Barbera causa chiusura del casello di Limone Piemonte. L'alta Via del sale, dal casello di Limone Piemonte, sarà aperta al pubblico da sabato 21 giugno 2025. L'accesso è con limitazioni temporanee per lavori urgenti di messa in sicurezza a causa delle frane. Nuovi semafori sono stati installati per motivi di sicurezza, per evitare l’incrocio dei mezzi motorizzati nel tratto più stretto e pericoloso del percorso, tra Perla e Boaria.

La tempistica stabilita per consentire il transito in sicurezza dei veicoli lungo il tratto interessato è la seguente:

Durata del verde: 10 minuti

Durata del rosso: 50 minuti

Orari di attivazione dei semafori:

Direzione Monesi-Limone: semaforo verde attivo ogni ora a partire dalle 9:00.

Direzione Limone-Monesi: semaforo verde attivo ogni ora a partire dalle 8:30.

Qual è il tempo massimo di percorrenza tra i due semafori?

Il tempo massimo di percorrenza tra i due semafori è di 20 minuti.

Posizione dei semafori: