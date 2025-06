54a edizione della ciclosportiva ‘Milano-Sanremo’: più di 700 iscritti per un appuntamento sempre più classico (Foto)

Con 705 iscritti, in rappresentanza di 24 nazioni, si è chiusa domenica la 54a edizione della ciclosportiva randonnée Milano-Sanremo. Numeri da record pensando all’epoca post covid (lo scorso anno gli iscritti erano stati 570). Una manifestazione ormai divenuta un classico delle Granfondo a livello internazionale, come testimoniato dall’importante presenza degli stranieri nella misura del 65% dei ciclisti al via. Le nazioni più rappresentate sono state Francia, Belgio, Spagna, Olanda, Germania, Svizzera, Gran Bretagna e ovviamente Italia.

“I numeri continuano a crescere e di questo siamo molto soddisfatti - ha detto Fabrizio Fusini, Presidente dell’UC Sanremo – Come da tradizione la rappresentanza di ciclisti stranieri è sempre molto importante, con gruppi che hanno prenotato diverse decine di camere negli alberghi cittadini. Una curiosità, oltre all’incremento di atleti soprattutto provenienti dall’Olanda e dalla Spagna, è il costante aumento di ciclisti filippini. La manifestazione si è svolta in totale sicurezza e per questo devo ringraziare tutti gli Enti e le forze dell’ordine che hanno collaborato per la riuscita dell’evento, oltre che i numerosi volontari presenti lungo il percorso”.

“Un plauso all’UC Sanremo per aver organizzato anche quest’anno una manifestazione di questo livello – ha dichiarato l’assessore a turismo e sport Alessandro Sindoni – La presenza di così tanti atleti, più della metà provenienti dall’estero, ha portato anche benefici a livello turistico per il territorio. Sanremo si conferma quindi una città fortemente legata allo sport e, in questo caso particolare, al ciclismo”.

Come da regolamento non è stata stilata alcuna classifica individuale, ma sono stati premiati i gruppi più numerosi: Team Wielerbus (Olanda), Team Sportive Breaks (Inghilterra), Team Non Solo Bici (Italia), Team Punishers (Filippine), Team Belleville (Francia).