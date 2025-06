Lavori allo stadio comunale e corso Mazzini chiusa da domani alle 22 a giovedì alle 6: i bus passano in Aurelia Bis

A causa dei lavori allo Stadio Comunale di Sanremo (torri faro) che comporteranno l'interruzione della viabilità dalle 22 di domani sera alle 6 di giovedì, i bus interessati transiteranno sull'Aurelia Bis. Proprio per questo sono presenti alcune modifiche.

Le linee provenienti da Levante in direzione Sanremo: in funzione delle disposizioni comunicate dalle forze di Pubblica Sicurezza presenti sul posto, i Bus giunti all'ingresso di Sanremo in zona Località ‘Serenella’ di Valle Armea, come da consuetudine in tali eventi, verranno deviati su Via Armea e si rimetteranno sul percorso regolare a Sanremo zona San Martino in corso Felice Cavallotti transitando da via della Repubblica.

Le linee in partenza da Sanremo in direzione Levante: i Bus giunti a Sanremo in zona San Martino, come da consuetudine in tali eventi, verranno deviati su Via Lamarmora e si rimetteranno sul percorso regolare a Sanremo zona Località ‘Serenella’ di Valle Armea sulla Via Aurelia, transitanto da Via Armea.