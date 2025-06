Apa Service, nominati Cappon presidente e Barbuto segretario generale

(Adnkronos) - Apa (Associazione produttori audiovisivi) ha annunciato la nomina di Claudio Cappon come presidente di Apa Service e Domenico Barbuto come segretario generale della stessa associazione. "La nomina di due professionisti di grande valore rappresenta un’ottima notizia per APA e per l'intero settore dell’audiovisivo", dichiara Chiara Sbarigia, presidente di Apa. "La loro esperienza, competenza e visione contribuiranno in modo significativo alla crescita e all’evoluzione della nostra associazione, rafforzando il nostro impegno per un settore sempre più competitivo e innovativo".

Claudio Cappon, laureato in Economia e Commercio, ha ricoperto il ruolo di direttore generale della Rai e vice presidente dell'Unione delle televisioni europee. È stato presidente dell’Associazione Produttori Televisivi, dal 2015 è membro del Consiglio di Amministrazione di Apa Service Srl e dal 2016 Segretario Generale della Copeam (Conferenza Permanente dell’Audiovisivo Mediterraneo). È stato anche presidente del progetto Jti (Journalism Trust Indicators) nel 2019. Domenico Barbuto, laureato in Giurisprudenza, ha una lunga carriera nel settore delle relazioni istituzionali in ambito culturale. Segretario generale dell’Agis (Associazione Generale Italiana dello Spettacolo), è membro del Consiglio Superiore dello Spettacolo e docente in master e corsi universitari sulla legislazione e gestione dello spettacolo.