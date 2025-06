Grande successo a San Lorenzo per la corsa del progetto ‘Let’s run together’ dedicato ai giovani podisti

Grande giornata di sport e divertimento a San Lorenzo al Mare, dove è andata in scena una corsa sulla pista ciclo pedonale, organizzata all’interno degli eventi legati al progettocooperazione coordinato da Comitato Sanremo Marathon delA conclusione del progetto scolastico, che ha compreso una fase preparatoria con incontri in aula e attività fisica, tanti giovani e le rispettive famiglie hanno così dato vita ad una gara sulla distanza di 1,5 Km, alla quale hanno preso parte più di 110 ragazzi e ragazze. Al termine si è svolta la cerimonia di premiazione. Di seguito i podi assoluti:

Classifica cadetti maschile

1) Andrea Rigardo

2) Jacopo Di Lauro

3) Leonardo Gai

Classifica cadette femminile

1) Noemi Marvaldi

2) Carla Callari

3) Giulia Fassitelli

Classifica ragazzi maschile

1) Kian Stillitano

2) Alessandro Barbero

3) Matteo Grosso

Classifica ragazze femminile

1) Giada Bonavia

2) Mia Bertonasco

3) Chiara Nicol Di Benedetto

Il progetto, coordinato dal responsabile Igor Varnero presidente della Sanremo Marathon, in questi mesi ha previsto una parte atletica curata dalla Pro San Pietro Sanremo, per un totale di otto incontri in palestra e due appuntamenti in aula, alla presenza di preparatori atletici, nutrizionisti e pediatri. “L'amministrazione di San Lorenzo al Mare non può che dirsi soddisfatta di questo percorso fatto insieme agli studenti e allo staff di Sanremo Marathon – ha dichiarato il sindaco Enzo Mazzarese - Un ringraziamento speciale a tutte le persone che hanno contribuito in vari modi alla manifestazione Let's Run Together, punto di arrivo di un lavoro di una squadra sinergica che speriamo di replicare il prossimo anno”. Terminata la corsa, i volontari della Proloco di San Lorenzo al Mare hanno offerto a tutti i partecipanti una merenda, dopodiché si farà rientro a scuola.

“Siamo soddisfatti della riuscita di questo evento che ci da ancora più forza ed entusiasmo a proseguire nel progetto – commenta il Presidente Igor Varnero - Da anni ormai siamo impegnati nell’organizzare manifestazioni, rivolte anche ai più giovani, per diffondere i valori dello sport e del benessere psico-fisico e della tutela dell'ambiente. Terminato questo percorso di formazione tutti gli alunni sono invitati a prendere parte alla Family Run della tradizionale corsa Run for the Whales, gratuita per gli under 14, in programma il prossimo 21 giugno 2025 a Sanremo”.