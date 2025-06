Il ventimigliese Cristian di Franco alla festa dei 10 anni di attività dell'associazione sportiva Judo Scat (Foto)

Il ventimigliese Cristian Di Franco, in veste di vice coordinatore nazionale del settore judo dello CSEN e coordinatore regionale, ha partecipato ieri alla festa dei 10 anni di attività dell'associazione sportiva Judo S.C.A T. Per premiare l'insegnante tecnico Fabrizio Catassi è il corpo docenti. Alla manifestazione ha partecipato anche un gruppo di atleti dello Tsukuri Judo Ventimiglia, vista la grande vicinanza degli atleti e dei docenti delle due società sportive .

"Sono molto fiero del lavoro di questa società sportiva affiliata con noi dello CSEN - dice Di Franco - perché oltre a fare un buon lavoro con la federazione è molto attiva anche nel nostro EPS partecipando attivamente agli eventi CSEN . Sono convinto spiega il M.Cristian Di Franco che la coesione delle Società Sportive portano un grande insegnamento hai nostri giovani, dimostrando che il senso di appartenenza è la collaborazione porta grande beneficio alla società di oggi. Presente anche il presidente regionale CSEN Christian Ferrari il quale ha espresso un grande apprezzamento per l'associazione S.C.A.T. e il Direttore Tecnico Fabrizio Catassi , spiegando che associazioni come questa aiutano i giovani a superare le difficoltà quotidiane diventando un punto fermo nella loro vita aiutandoli nella crescita. Ggrazie al presidente nazionale del CSEN dott. Francesco Proietti e al coordinatore nazionale Franco Penna siamo riusciti negli anni a creare un circuito nazionale di eventi formativi e agonistici dove l’inclusività e la parola famiglia vanno a unisono . Siamo convinti che le società sportive sono ambienti dove far crescere con i più alti valori i nostri giovani".