Sanremo, un lettore: "Il cantiere in piazza Eroi deve far riflettere sulla gestione degli appalti pubblici"

"Purtroppo la verità a lungo andare, e a fatica, viene sempre fuori. Era chiaro che dietro i tentennamenti e le storielle inventate per calmare gli animi degli operatori economici e dei cittadini ci fosse la nuda realtà dei numeri. L'incompiuto cantiere di piazza Eroi oramai diventerà purtroppo una meta turistica come il Vesuvio e forse non solo lui" - dice un lettore, Massimo Crespi, commentando il cantiere in piazza Eroi a Sanremo.

"Come una macchia d'olio il solito malcostume emerge ed è sempre stato sotto gli occhi di tutti" - sottolinea - "Ora si cercherà di correre ai ripari promettendo le attenzioni che si dovevano attuare prima. Si parlerà ( solo parlerà!!!) di aiuto ai commercianti che, purtroppo, per loro si trovano al centro dell' ambiziosa incompiuta. Tutta la nostra sincera partecipazione al dolore di chi si è trovata la miccia accesa e che non ha saputo cogliere i numerosi segnali premonitori".

"Guardandoci intorno, però, ci pare di vedere lo stesso andazzo in numerose altre iniziative edili avviate con pubblici denari" - afferma - "Tutto quello che sta accadendo non può che far riflettere sulla gestione degli appalti pubblici e sulla precarietà del passaggio dal dire al fare".