Sport, musica e danza al Palabiancheri per l'ultima partita del campionato dell'Abc Bordighera (Foto)

Sport, musica e danza al PalaBiancheri di Bordighera. Domenica 1° giugno la squadra di pallamano dell'Abc Bordighera è scesa in campo per la decima e ultima giornata del campionato dipartimentale pre eccellenza seconda fase.

L'Abc ha affrontato l'Asbtp Nizza in una partita che ha visto la squadra ospite imporsi con un risultato finale di 27-37. "La giornata è stata caratterizzata da una bellissima atmosfera di sport, musica e danza" - fa sapere l'Abc Bordighera - "Prima del fischio d'inizio si è svolta l'esibizione dei PeeKaboo, una crew di giovani ballerini, composta da ragazzi/e dai 12 ai 14 anni della scuola Hip Hop Urban Theory School di Vallecrosia diretta da Jessica Demaria, coreografati da Maciej e Spinny, che alla fine della loro edizione, la società Abc ha omaggiato con alcune pergamene e una coppa per la loro presenza. Un'esibizione che ha fatto emozionare gli spettatori".

"L'Abc si è presentata in campo con una novità assoluta" - mette in evidenza l'Abc Bordighera - "E' stata la prima partita ufficiale del giovane Ibrahima Sagno, ragazzo della Guinea. Una partita impreziosita da quattro reti e poi da assenze importanti tra cui Lupi Andrea, Andreini Nicolò, Bertolassi Christian e Sasso Andrea. Nonostante gli sforzi della coppia dei coach Dall'acqua/Bissaro, la squadra ospite ha sempre condotto la partita facendo valere la propria esperienza tattica e tecnica. Il primo tempo si è chiuso con un risultato di 11-16 а favore dei nizzardi, il secondo tempo non ha visto cambiamenti significativi con l'ASBTP che ha mantenuto il vantaggio fino alla fine. Durante l'intervallo della partita, i giovani under 13 dell'Abc sono stati premiati per la loro vittoria nel campionato dipartimentale pre eccellenza Alpi marittime. I premi sono stati consegnati dalle autorità locali, tra cui l'assessore allo Sport del comune di Bordighera Marzia Baldassarre, il consigliere regionale Walter Sorrento, il delegato Figh/FFHB/Comite 06 Jean Claude Asnog e il presidente dell'Abc Roberto Rizzi".

"Ci reputiamo soddisfatti della stagione appena finita, anche se ci sono sicuramente aspetti da migliorare" - commenta l'Abc Bordighera - "Solo il fatto di aver ricostituito la prima squadra dopo oltre sei anni di assenza è già motivo di soddisfazione. Anche per l'anno prossimo cercheremo di confermare la nostra partecipazione al campionato di prima divisione in Francia. La società è già al lavoro per poter migliorare sia sotto l'aspetto tecnico che organizzativo".