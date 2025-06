Sanremo: questa mattina il compleanno dell'associazione sportiva Ad Sidera

Compie un anno l’associazione dilettantistica sportiva Ad Sidera, che raccoglie famiglie con figli con disabilità, di Sanremo e zone limitrofe. Si sono date appuntamento questa mattina alla Fabbrica di Pillow, per trascorrere qualche ora insieme in un luogo bello, curato e sicuro. Poi aperitivo e brindisi alla presenza delle autorità: il Sindaco Mager, il vice-sindaco Fellegara, l’assessore Dedali.

Presenti anche i Servizi sociali, con la Dirigente Simona Donati e la Responsabile Roberta Dore, con cui l’associazione ha collaborato lo scorso anno per la conduzione del Centro estivo per minori e giovani maggiorenni con disabilità. Un grazie a Federica e a Ilenia di Pillow per la loro accoglienza e disponibilità, alla forneria Coldirodi di Bordo Valerio per le torte salate e a Ivana della gelateria Slurp di Sanremo per la torta dolce.

Le famiglie di 'Ad Sidera' desiderano sostenersi nel tenere alto lo sguardo, per non morire dentro alle difficoltà di ogni giorno! “Ad sidera”, “fino alle stelle”, perché ciascuno è unico e prezioso e si merita l’infinito.