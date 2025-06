Sanremo: tanti giovani calciatori nello scorso weekend al 'Comunale' per la 4a edizione del trofeo 'Cantieri San Lorenzo' (Foto)

Si è svolto, sabato e domenica scorsi, il 4° Trofeo Cantieri San Lorenzo al Mare, sul manto verde del Campo Sportivo Comunale di Sanremo, organizzato dalla Sanremese Calcio, competizione riservata alla categoria pulcini 2015. Due belle giornate di sport, di convivialità, di entusiasmo per i piccoli “calciatori in erba” e per i loro genitori che hanno assistito dagli spalti gremiti con grande patos e partecipazione emotiva le gesta sportive dei propri ragazzi per tutto l’arco delle due giornate. Ecco le società sportive che hanno aderito al richiamo della società organizzatrice del torneo: Pro Eureka Torino, Asti Calcio, Sparta Novara, Taggia, Junior Soccer, Vallecrosia Academy e Psv Salesiani.

La Champions League che stabiliva la vincitrice del Trofeo CSL l’ha vinta la Pro Eureka sul Vallecrosia Academy giunto al 2° posto al termine di una finale equilibratissima dove solo un calcio di rigore, segnato da Federico Masu, ha permesso alla squadra di Settimo Torinese di portarsi a casa il Trofeo. Sempre Federico Masu aveva messo a segno il rigore decisivo nella emozionante semifinale con l'Asti a termine di una gara finita in parità. Terzo posto per l’Asti Calcio che ha sconfitto nella finalina l’ottima Psv Salesiani .

L’Europa League è andata allo Sparta Novara che ha sconfitto l’altra Pro Eureka, 3° posto per il Taggia e 4° per la Sanremese Bianca. Vincitrice della Conference League la Sanremese Azzurra e seconda classificata la Junior Soccer. Presente in entrambi i giorni la società al completo: Masu, Bortolazzi e Panuccio che al termine del torneo hanno consegnato medaglie e coppe agli atleti. Molti anche i premi speciali assegnati e consegnati dal numero 10 della prima squadra Giorgio Gagliardi: miglior giocatore del torneo Gaglianone (Pro Eureka), miglior portiere Bziouech Horouin (Vallecrosia), capocannoniere Cicigoi (Asti Calcio) e partecipante più giovane Filippo Anfossi (Taggia).

Una giornata di vero divertimento per i tanti ragazzini appassionati di questo sport anche grazie all’ottima organizzazione dello staff della società Sanremese che ha dato modo a tanti giovani atleti di esibirsi, un ringraziamento bisogna rivolgerlo anche all’Assessore allo Sport del Comune di Sanremo Alessandro Sindoni e al Consigliere Comunale capogruppo di Anima Alessandro Marenco per aver partecipato all’evento. Gradita sorpresa a visionare i piccoli giocatori presente anche l’ex giocatore della Juventus e della Nazionale e ora al Catania Stefano Sturaro. Una nota di colore ed una sottolineatura da rimarcare, gli incontri disputati sono stati diretti ed arbitrati dagli Allievi della società Sanremese, che per un giorno hanno dismesso maglietta agonistica per indossare la divisa di arbitro della contesa dando una grande dimostrazione di appartenenza alla società biancoazzurra.