Calcio amatoriale: al via questa sera sul campo 'a 8' di Pian di Poma la 30a edizione del trofeo 'Città di Sanremo'

Dopo mesi di preparativi, da stasera e per un mese, sul sintetico del campo a 8 di Pian di Poma si svolgerà il 30° trofeo ‘Città di Sanremo’ che, per la prima volta post Covid, torna nella classica location da dove tutto è nato.

Il torneo di calcio vedrà sfidarsi 12 formazioni che come ogni anno arrivano da tutta la provincia, dal vicino Piemonte e, a testimonianza della sua internazionalità ci sarà una squadra monegasca e una formata da ragazzi magrebini che sono tesserati nelle varie squadre provinciali. Le squadre saranno suddivise in due gironi da 6 squadre e alla fase a gironi verra associata la classica fase ad eliminazione diretta (con play-off e quarti di finale in formula andata e ritorno) sino ad arrivare alla serata finale di domenica 6 luglio.

Le formazioni favorite, scorrendo le distinte, sono veramente tante a testimonianza dell'alto tasso tecnico che è emerso: l'agenzia Temacasa, vincitrice delle ultime 2 edizioni, con Taddei, Ravoncoli, Ventre e altri si prospetta come una corazzata. A contendere l'altro ruolo di favorita è Elia Cashmere che con Frenna, Calderone, Grandi e Schillaci ha la sua punta di diamante. Da non sottovalutare i Ronin Imperia classificatisi poco più di un mese fa secondi nel campionato provinciale di calcio a 7 con il bomber Filiberto. La Golfoscogliera con i fratelli Cassini e Alasia su tutti e quella monegasca in cui sono inclusi alcuni ragazzi dell'Academy biancorossa.

Il livello delle rose impegnate racchiudono il meglio dei giocatori provinciali facendo ancor più diventare il torneo calcistico estivo più importante di Sanremo.