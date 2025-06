Isolabona pronta a vivere un mese di "Fiorisola": ecco i dettagli dell'ambito concorso floerale

L’amministrazione comunale di Isolabona invita cittadini, residenti temporanei e amanti del borgo a partecipare a Fiorisola, il concorso floreale che punta a valorizzare il paese attraverso la bellezza dei fiori e della creatività.

L’iniziativa si svolgerà dal 15 giugno al 15 luglio 2025, e premierà i balconi, le finestre e gli angoli più suggestivi e fioriti, contribuendo a rendere ancora più accogliente e affascinante il centro storico di Isolabona.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. È possibile iscriversi entro il 15 giugno 2025, scaricando il bando e il modulo dal sito del Comune oppure ritirandolo direttamente presso gli uffici comunali.

"Fiorisola è un invito a prendersi cura del proprio spazio con amore, a condividere bellezza e a vivere il borgo in modo partecipato e creativo» – dichiara l’Amministrazione – «Coinvolgere la comunità, stimolare l’attenzione al decoro urbano e offrire un’immagine viva e colorata di Isolabona sono gli obiettivi di questo progetto".

Una giuria apposita valuterà gli allestimenti floreali durante il periodo del concorso, e i primi tre classificati riceveranno premi dedicati.

Fiorisola è anche un’occasione per riscoprire il valore dei piccoli gesti quotidiani, della cura e del senso di appartenenza: un modo per far “sbocciare” Isolabona, non solo nei fiori, ma nello spirito collettivo.