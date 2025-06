Ultimi giorni per iscriversi al corso gratuito per piastrellista promosso dal SEICPT: un’opportunità concreta di formazione e lavoro per i giovani

C’è tempo fino a lunedì 9 giugno prossimo per iscriversi al corso gratuito per piastrellista e posatore di pavimenti e rivestimenti, promosso dal SEICPT, l’ente bilaterale per la formazione e la sicurezza in edilizia della provincia di Imperia. Il percorso, finanziato dal Programma FSE+ 2021–2027 con il contributo dell’Unione Europea e della Regione Liguria, rappresenta una reale occasione per giovani tra i 18 e i 34 anni disoccupati o inattivi che vogliono acquisire una qualifica professionale e costruirsi un futuro nel settore edile.

Il corso prevede una formazione di 600 ore totali, articolate in attività teoriche, laboratorio pratico e soprattutto uno stage di 300 ore in azienda, grazie alla collaborazione con le imprese edili del territorio, in particolare quelle associate ad ANCE Imperia. Il percorso rilascia la qualifica professionale di Piastrellista – Posatore di pavimenti e rivestimenti (codice ISTAT 6.1.3.2.1), riconosciuta a livello nazionale, ed è pensato per offrire competenze concrete e immediatamente spendibili. I partecipanti riceveranno gratuitamente anche il materiale didattico necessario e potranno beneficiare di un’indennità di mensa, secondo le modalità previste dal bando. Non è richiesta esperienza pregressa: basta aver assolto l’obbligo scolastico.

“Abbiamo deciso di attivare questo corso – spiega Francesco Castellaro, Direttore del SEICPT – sulla base di un’attenta rilevazione dei fabbisogni professionali espressi dalle imprese edili del nostro territorio, che hanno indicato con chiarezza la figura del piastrellista come una delle più richieste e difficili da reperire. Non si tratta solo di un’opportunità formativa: è un percorso verso il lavoro, con una qualifica riconosciuta e un’esperienza concreta in aziende che cercano personale formato e pronto a operare. Invitiamo i giovani interessati ad aderire: c’è ancora tempo per candidarsi e iniziare un cammino serio e orientato all’occupazione”.

Il nostro consiglio ai giovani? Non aspettate: investite ora nel vostro futuro, iniziate un percorso professionale orientato al lavoro. Le iscrizioni si raccolgono direttamente presso le sedi del SEICPT di Imperia (Via Privata Gazzano 24) e Sanremo (Via Martiri della Libertà 15 1^ piano mercato annonario). Per informazioni è possibile contattare il numero 0183 710947, scrivere a info@seicpt-imperia.it o consultare il sito www.seicpt.it. Una scelta formativa solida, gratuita e con ottime prospettive di inserimento nelle imprese locali.