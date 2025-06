Ottimi risultati alle finali nazionali del trampolino elastico per gli atleti ponentini della Ginnastica Riviera dei Fiori

Finali Nazionali della Federginnastica nella disciplina olimpica del trampolino elastico ricco di emozioni e successi per la Ginnastica Riviera dei Fiori che, nelle prove disputate a Fano dal 30 maggio al 2 giugno, ha conquistato 9 medaglie d’oro, 6 d'argento e tre di bronzo. I 10 ginnasti si sono alternati in un campionato che prevedeva una fase di qualificazione e una finale riservata ai primi 8 classificati, ed avere centrato con tutti i nostri partecipanti l’accesso alle finali è stato già una cosa rilevante , segno di una buona preparazione generale della nostra sezione agonistica di questa spettacolare disciplina.

Per il settore Gold, il programma prevedeva la qualificazione con la somma dei due esercizi (obbligatorio e libero) e la finale ‘secca’ con il solo esercizio libero con i 10 salti contenenti il max delle difficoltà inseribili dal ginnasta. Negli allievi gold maschile dominio in qualificazione e finale per Giacomo Cioffi con un meritato oro ottenuto con un 5,10 di difficoltà che per la sua giovane età non è cosa da poco. Vittoria in rimonta dopo il 6 punteggio di qualificazione per Matilde Sappia che con un ottimo 8,30 di coefficiente di difficoltà ed una buona esecuzione tecnica ha ottenuto il gradino più alto del podio nazionale. Per le senior, brava Alice Dosio che dopo il 7 posto in qualificazione si è classificata 6 in una gara tra le più ‘complicate’ dell’intero programma dei 4 giorni di gare.

Ottimi anche i risultati per il settore Silver con le gare proposte nei livelli LA ed LB, entrambi con prove nelle specialità trampolino, minitrampolino e tumbling (serie di progressioni acrobatiche )e con la classifica all a round data dalla somma dei 3 punteggi ottenuti. Per LB negli allievi argento nell’assoluta per Pietro Serini (2 trampolino e tumbling, 3 al minitrampolino) bronzo per Cecilia Carlo e 5 posto per Roberta Di Michele nella prova di trampolino(entrambe 7 nel mini).Bene anche nell’LA che vedeva tutti i nostri giovani ginnasti all’esordio in una finale nazionale. Negli allievi 1 (i più giovani in gara(8-10 anni)Emanuele Norberti vince la classifica alla round (uno al trampolino e tumbling e 4 al mini), negli allievi 2 oro dell’assoluta con Gabriele Norberti (3 al trampolino, 2 al mini e 1 al tumbling), argento per Andrea Driza (oro a trampolino e mini , argento al tumbling)e 4 posto per Jacopo Romeo (6 trampolino e mini e 4 al tumbling).Grande la soddisfazione dei tecnici Giulia Bellone e Damiano Giunta presenti a Fano e per l’intero staff tecnico societario e dirigenziale per questi risultati che soddisfano e incoraggiano nel proseguire nelle attività agonistiche nelle 4 sezioni olimpiche ed investire nella nuova palestra della ginnastica presso il Polo Sportivo del Mercato dei Fiori di Sanremo che, per la prima volta, sabato 7 e domenica 8 è stato proposto come sede degli allenamenti collegiali regionali dalla DTR dell’artistica femminile Silvia Pezzati.

Prossimo impegno per il trampolino la finale nazionale del campionato di Francia per il trampolino Elite che vedrà protagonista Matilde Sappia qualificata con i colori della Kelo Tramp di S. Laurent du Var nelle gare di Rennes dal 19 al 22 giugno.

Durante l’estate chi fosse interessato ad avvicinarsi alle nostre entusiasmanti attività può iscriversi ai centri estivi promossi dalla Polisportiva dei Fiori 2.3 che propone in collaborazione col Coni Regionale gli Educamp Sanremo (dal 16 giugno al 1 agosto) e l’Educamp Taggia&ValleArgentina (dal 30 giugno al 14 agosto). Il nostro progetto è un camp estivo sportivo di qualità, con frequenza settimanale dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 17. Oltre alle attività in spiaggia e socio educative a 360 gradi, verranno proposte attività sportive in collaborazione con le associazioni del territorio seguiti da tecnici ed educatori esperti e qualificati. Per info scrivere al 3664125027.