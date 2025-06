Insieme Sanremo trionfa ai campionati nazionali di ginnastica artistica: ottimi risultati per Amoretti, Giovannini e Pescador

Si sono conclusi il 2 giugno i Campionati Nazionali CSEN di Ginnastica Artistica a Cesenatico e le atlete della Insieme Sanremo tornano a casa avendo ottenuto grandi risultati nei Campionati di Eccellenza 1, 2 e 3. Rebecca Amoretti (2008) e Matilde Pescador (2010) hanno gareggiato nel Campionato di Eccellenza 3, il livello più alto del circuito, nella categoria Master 2 ottenendo ottimi risultati: Amoretti 3a a pari merito nella classifica assoluta (ma per regolamento, per età, è quarta e scende dal podio) e Pescador 5a al volteggio e 3a a pari merito al corpo libero (ma per regolamento, per età, è quarta e scende dal podio).

In Eccellenza 2, invece, sono scese in campo Enkela Dalani (2007), categoria Senior 2, che si è classificata 6a nelle specialità trave e corpo libero e 7a al volteggio e Giorgia Giovannini (2009), categoria Junior 2, che ha conquistato il 3° gradino del podio al volteggio ed è la nuova campionessa nazionale alla trave. Prima esperienza nel Campionato Nazionale di Eccellenza 1 per le più giovani della spedizione sanremese che si sono ben comportate ed hanno saputo affrontare questa avventura con molto impegno.

Nelle Allieve B hanno gareggiato: Sofia Barillari (2012) che ha ottenuto il miglior piazzamento personale alle parallele; Teresa Vota (2013) che ha ottenuto il miglior piazzamento personale al volteggio; Myriam Bestagno (2014) che ha ottenuto il bonus artisticità al corpo libero per come ha interpretato la sua coreografia (riconoscimento molto difficile da conquistare) e Chiara Tomasulo (2014) che si è classificata 17a alla trave. Le più piccole, infine, Valeria Vota (2016), categoria Allieve A, che ha affrontato gli esercizi con un po' di emozione e Dana Marino (2017), categoria Esordienti, che si è classificata 10a al corpo libero (con il 5° miglior punteggio della classifica).

"Una trasferta più che positiva - commentano le istruttrici Mariza Riccardi, Sonia Di Marcoberardino e Angelica Stella - che conferma l'alto valore delle ginnaste più esperte del gruppo ma anche l'ottimo lavoro che stanno svolgendo le ginnaste più giovani che sono migliorate tanto in questo ultimo anno sportivo. Ottime premesse, quindi, per il futuro". Questo risultato, infatti, testimonia il grande lavoro delle ginnaste e l'impegno dell'intero staff e delle famiglie.

Le atlete, insieme alle compagne dei Corsi Base, dei gruppi Avanzati e del gruppo Maschile, si preparano alla festa di fine anno che si terrà la prossima settimana e, dopo un breve periodo di pausa, agli allenamenti estivi. L'associazione sta procedendo, inoltre, con l'organizzazione del Centro Estivo che partirà l'11 giugno in Via Volta a Sanremo.