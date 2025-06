La Federazione Calcistica di Seborga torna dopo due stagioni nel football sala in collaborazione con i campioni d'Europa del Ticinia Novara

Grande novità per il settore ‘football sala’ della FCPS (Federazione Calcistica di Seborga) che, a distanza di due anni dall'ultimo match disputato in questa disciplina, vedrà confluire a livello di prima squadra per la stagione 2025 il progetto del Vivaio Patrone Sanremo Pro Seborga, club ufficiale del Principato, nella collaborazione sportiva con il Ticinia Novara, team più titolato d’Italia nonché campione europeo in carica nelle ultime due edizioni della Champions League. Disciplina storicamente molto legata ai colori di Seborga, il football sala è il calcio a 5 con le regole originali del Sud America e viene gestito a livello mondiale dalla AMF (Asociación Mundial de Futsal) mentre in Italia dalla FIFS (Federazione Italiana Football Sala) che organizza i campionati italiani delle diverse categorie e coordina le nazionali italiane (a partire dalla prima squadra fino a tutte le fasce d’età) che partecipano a campionati europei, mondiali ed altre competizioni internazionali.

In questo contesto sono state davvero numerose e importanti le esperienze delle squadre del Principato, in particolar modo a partire dal 2014, anno di fondazione della FCPS. A livello di squadre nazionali infatti la rappresentativa di Seborga vanta due storiche vittorie contro Svizzera e Regno Unito nella categoria under 13 nel 2019 (con relativa convocazione del portiere Stefano Galli da parte della nazionale italiana per i mondiali di categoria), una vittoria contro l’Italia nel 2016 nella categoria open (riservata ai ragazzi diversamente abili) oltre a diverse altre gare contro rappresentative ufficiali quali l’amichevole con l’Italia a livello di prima squadra nel 2021. A livello di club il Pro Seborga ha invece conquistato una Coppa del Mediterraneo Over 40 nel 2019 oltre alla Coppa Liguria 2020 vinta dalla prima squadra che si è poi anche qualificata a due final four ed una final six nel campionato italiano.

Ed è proprio da questi risultati che partirà la collaborazione con il Ticinia Novara: “Siamo davvero lieti ed onorati – ha dichiarato il Direttore Sportivo della FCPS Matteo Bianchini – di poter avviare questo progetto che affonda le sue radici negli straordinari traguardi ottenuti in questi anni dai gruppi che hanno vestito la nostra maglia nel football sala ma proporrà un nuovo sviluppo in cui il nostro club verrà rappresentato in unione ad un team glorioso e prestigioso come il Ticinia Novara il quale, nonostante la sua ubicazione in Piemonte, presenta un forte legame con il Ponente Ligure sia da parte del Presidente Daniele Colognesi sia da parte del player-coach Stefano ‘The King’ Usai, già CT della nazionale italiana di football sala, giocatore simbolo del movimento in Italia e grande amico di Seborga tanto da aver giocato con la fascia da Capitano recante lo stemma del Principato in numerose occasioni fra le quali la Champions League vinta a Monaco pochi anni fa.”

Un connubio che sarà quindi impegnato sia nelle manifestazioni nazionali quali Coppa Italia e Campionato Italiano - di cui il Ticinia è attuale detentore nonché vincitore di 11 edizioni – sia nelle competizioni internazionali come la Champions League 2025 che si svolgerà proprio a metà giugno a Novara e che vedrà il Ticinia impegnato in una final six contro altre cinque squadre europee : “Desideriamo ringraziare in questa sede – ha concluso Bianchini – tutti i calciatori e gli staff impegnati in questi anni per le nostre squadre nel football sala, il Vivaio Patrone Sanremo che ci seguirà anche in questa nuova esperienza così come il nostro dirigente Marco Minerva e lo storico giocatore Pietro Stassi che anche da lontano supporta sempre le nostre attività in questo settore. Siamo davvero grati al Presidente della FIFS Axel Paderni ed al Segretario Alessandro Chinelli che, già da prima della fondazione della nostra Federazione, hanno sempre invitato le squadre di Seborga a queste importanti manifestazioni e ringraziamo di cuore i nostri nuovi amici del Ticinia Novara ai quali vanno i migliori auguri per una stagione di grandi emozioni da vivere assieme a cominciare dalla fantastica esperienza in Champions League sia con la squadra maschile che con quella femminile.”