Lo Judo Club Sakura Arma di Taggia brilla al grande evento di Genova: tutti i risultati degli atleti ponentini

Con il Grand Prix Cadetti, il Grand Prix Juniores ed il Torneo per Es. A ed ES. B , circa 1.400 atleti hanno calcato nel weekend i tatami se de delle competizioni, gareggiando in modo corretto e dimostrando come un' ottima organizzazione possa affrontare competizioni di così grande portata. Lo Judo Club Sakura Arma di Taggia ha partecipato con due atleti al Grand Prix Cadetti (Under 18): Amaranta Angelillo e Marco Brigliadori.

Il loro comportamento, tenuto conto della non grande esperienza di gare di alto livello, è stato molto soddisfacente: al di là dei risultati, ciò che è stato apprezzato dai tecnici è stato l' impegno tecnico ed agonistico messo nella gara e l' atteggiamento positivo nei confronti del risultato, il che ha dimostrato come il loro carattere di giovani adolescenti si stia temprando sempre di più.

La domenica erano in gara gli atleti più giovani, Esordienti A ed Esordienti B. Per il club di Arma di Taggia erano in gara, accompagnati dai cecnici Alberto ed Alessio Ferrigno, gli Es. A Martina Liparoti, Fabio Garibaldi ed Andrea Indelicato e gli ES. B Federico Fontana e Mattia Salvi. A conferma dei risultati ottenuti nelle gare precedenti del primo semestre, anche i comportamenti dei giovani Esordienti A e B sono stati più che soddisfacenti, portando a ben sperare per il prossimo futuro.

Risultati degli Esordienti A:

Martina Liparoti - 3° classificata

Fabio Garibaldi - 3° classificato

Andrea Indelicato - 5° classificato

Risultati Esordienti B:

Mattia Salvi - 2° classificato

Federico Fontana - 5° classificato

Con queste gare loJudo Club Sakura Arma di Taggia termina il calendario agonistico di judo del primo semestre 2025, ora continuerà la preparazione per tutto il mese di giugno, mentre per luglio ed agosto verranno programmati allenamenti tecnici ed agonistici mirati, in modo da arrivare in forma alla ripresa dell' attività di settembre.