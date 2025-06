“Le quattro stagioni”: tornano i Concerti Alimentari a Villa Zirio

Dopo il successo dell’esordio lo scorso dicembre, torna a Sanremo “Le Quattro Stagioni”, la rassegna di Concerti Alimentari promossa dall’associazione Note Libere insieme alla Fata Zucchina (Renata Cantamessa), che unisce in un unicum nazionale musica d’autore, prodotti d’eccellenza e solidarietà sociale.

Il nuovo appuntamento, in programma venerdì 6 giugno, alle ore 19, nel salone eventi di Villa Zirio, offrirà una seconda esperienza immersiva che intreccia il linguaggio della musica con quello del cibo, valorizzando giovani talenti e produzioni di alta qualità.

“Sanremo è da sempre una città vocata all’hospitality, alla cultura e alla bellezza. Con il format esclusivo dei Concerti Alimentari, rafforziamo il ponte che unisce la nostra identità musicale alle eccellenze enogastronomiche di altri territori italiani, creando un’esperienza sensoriale che parla tanto ai cittadini, quanto ai visitatori. Villa Zirio, la futura Casa della Musica, rappresenta il luogo ideale per far dialogare turismo, arte e cibo sostenibile”, dichiara l’Assessore alla Cultura Chicca Dedali, entusiasta promotrice dell’iniziativa insieme al Comune di Sanremo.

Il menù della serata intreccerà le esibizioni degli allievi della Scuola di Musica Città di Sanremo, affiancati dalla Giovane Orchestra della Riviera dei Fiori, con i prodotti protagonisti della narrazione e degustazione sensoriale: il tartufo nero pregiato del Monferrato, nobile e profondo come un adagio barocco; la fassona di Razza Piemontese battuta al coltello, elegante e armoniosa, come un tema sinfonico; la grappa al tartufo nero, intensa e avvolgente, un “fortissimo” in chiusura di degustazione.

Una vera e propria sinfonia dei sensi, dove ogni ingrediente racconta una storia, un territorio, una passione, che si fregia del supporto di prestigiosi partner come l’Ente del Turismo Langhe Monferrato Roero - promotore del “buon vivere” nelle terre Unesco - l’associazione Narratori del Gusto promossa dal Centro Studi Assaggiatori di Brescia, infine la Confraternita della Battuta al Coltello, in doppia rappresentanza del Campionato nazionale di Battuta al Coltello e del Fassona Day.

Piemonte Rarity insieme ad Autentica selezione di Razza Piemontese e alla Distilleria Dellavalle saranno i marchi in scena, con i loro rispettivi prodotti, custodi di tradizioni enogastronomiche di eccellenza.

Sponsor tecnico della serata sarà il Royal Hotel di Sanremo, simbolo di ospitalità ed eleganza nella città dei fiori e della musica.

L’intera rassegna, nei suoi quattro appuntamenti del 2025, avrà una finalità charity a sostegno della OdV “Il Sorriso negli Occhi di Richi”, l’associazione imperiese fondata su iniziativa di Anna Famà, madre di Riccardo, colpito da una rara patologia neurodegenerativa infantile, impegnata a mobilitare risorse umane e finanziarie per sostenere la ricerca sulle malattie “orfane” di terapia.

L'ingresso all'evento è libero, fino ad esaurimento posti, ma si invita a una donazione minima di cinque euro per sostenere l’OdV.