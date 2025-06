Il Fermi Polo Montale di Ventimiglia presenta ai suoi studenti il reportage fotografico '(You) Leave me alone' di Davide Primerano

Le classi 1a e 2a AFM, 1a U, 1a R ITT, 2a G CAT, 4a B RIM, 5a AFM del Fermi Polo Montale di Ventimiglia hanno partecipato mercoledì scorso ad un incontro speciale, fortemente voluto e organizzato dalla referente per l’educazione al linguaggio audiovisivo, prof.ssa Ambra Saitta, con la collaborazione della coreferente per l’educazione civica, prof.ssa Lia Gagliano.

Al Cinema Olimpia di Bordighera, gli studenti e le studentesse hanno prima potuto assistere alla proiezione del film “Io Capitano” di Matteo Garrone, per poi condividere l’esperienza del reportage "(You) Leave me alone": un intenso racconto per immagini attraverso cui l'autore, Davide Primerano, restituisce il suo punto di vista sul fenomeno migratorio sul nostro territorio ventimigliese. Per questa occasione, che chiude il piano delle attività previste dall’Istituto per l’educazione al cinema e al linguaggio audiovisivo, le docenti e l’autore hanno provato a delineare un percorso ideale: dal film "Io Capitano" e dal suo racconto di fiction che narra l'odissea del viaggio dei giovanissimi Seydou e Moussa attraverso il deserto, i centri di detenzione in Libia e la traversata del Mediterraneo, al racconto documentaristico del reportage "(You) Leave me alone" che invece dà conto di ciò che dopo il viaggio accade ai migranti che giungono nel nostro stesso territorio.

Lo sguardo di Davide Primerano è uno sguardo complesso, che fotografa la cruda realtà del fenomeno migratorio senza allinearsi alle letture polarizzate che oggi vanno per la maggiore: i suoi scatti ci restituiscono tutte le zone d'ombra che rendono difficile la convivenza coi residenti, dalla piaga dell'alcolismo alle comunità più riottose all'integrazione, senza dimenticarsi però di far emergere con potenza la tragedia umana di chi non gode del nostro stesso privilegio e, in condizioni di degrado sempre meno tollerabili, perde se stesso e la propria identità. Davide Primerano ha così condiviso con i ragazzi e le ragazze del Fermi Polo Montale di Ventimiglia i suoi scatti e un’esperienza che lo ha intensamente coinvolto: 6 mesi vissuti gomito a gomito coi migranti, per conoscerli, raccontarli e sottrarli all’invisibilità come persone. Il dibattito, moderato dalla prof.ssa Ambra Saitta, ha potuto avvalersi anche del prezioso contributo della prof.ssa Lia Gagliano, che ha messo a disposizione della sala le sue competenze giuridiche per approfondimenti sui temi della cittadinanza, in dialogo con le immagini del reportage. Significativo anche l’intervento della referente provinciale per il bullismo e il cyberbullismo del provveditorato di Imperia, Dott.ssa Monica Ramò, che ha presenziato con partecipazione sentita, chiudendo l’incontro e ricordando alla platea di studenti quanto sia importante fare rete e supportare le persone più in difficoltà.