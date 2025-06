Sanremo: affidata la fornitura degli arredi per gli spogliatoi di Pian di Poma, l'attesa apertura è dietro l'angolo

Si sblocca finalmente una delle vicende più discusse dello sport cittadino: gli arredi per i nuovi spogliatoi del campo da calcio di Pian di Poma sono in arrivo, aprendo la strada alla piena operatività della struttura. La fornitura, affidata ufficialmente alla ditta Gammasport srl con la determinazione dirigenziale n. 2408 del 28 maggio 2025, permetterà di completare l’intervento entro la metà di giugno.

L’investimento, pari a 18.554,13 euro (IVA inclusa), è finanziato con fondi comunali derivanti da avanzo vincolato RAI e rappresenta un tassello fondamentale per un’opera considerata strategica non solo per la Sanremese Calcio e il suo settore giovanile, ma anche per le altre società calcistiche del territorio. Per mesi, nonostante la conclusione della parte strutturale dell’edificio, l’assenza degli arredi ha impedito l’utilizzo degli spogliatoi, lasciando l’impianto in una situazione di stallo. Una fase di incertezza che aveva persino fatto emergere l’ipotesi di riutilizzare gli arredi degli ex spogliatoi, poi accantonata anche grazie all’intervento deciso dell’assessore allo sport Alessandro Sindoni.

Sindoni si è fatto promotore della scelta di dotare la struttura di nuovi arredi moderni, ritenendo non eccessiva la spesa prevista e sottolineando il rischio di danneggiare i nuovi locali con arredi inadeguati. L’iter si è inoltre protratto a causa dell’attesa, nei mesi scorsi, dell’autorizzazione ministeriale per una variante relativa allo spostamento di terra dietro l’edificio, richiesta dal Comune a fine 2024.

Ora, con l’affidamento formale alla ditta veneta e l’approvazione del nuovo quadro economico, si apre la fase conclusiva di un progetto atteso da oltre quarant’anni.